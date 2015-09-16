نجم "أراب أيدول 2" أحمد جمال يطلق ألبومه اليوم في مصر

أطلق مشترك برنامج "أراب أيدول" أحمد جمال أغنية جديدة مصوّرة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "أضحكي"، ضمن ألبومه الغنائي الجديد "يلا نعيش"، وهي من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال نفسه، وتوزيع توما، وإنتاج شركة "كونكورد ميوزيك".

وتأتي "أضحكي" للتنويه والترويج عن موعد طرح ألبوم أحمد جمال في الأسواق، اليوم الثلاثاء بعد أن تداولت بعض المواقع أن طرح الألبوم تأجّل حتى عيد الأضحى، ولكن إدارة شركة "كونكورد ميوزيك" صرّحت أن هذه الشائعة جاءت متأخّرة لأن الألبوم تم طرحه في جميع دول الوطن العربي.

وقد تعاون جمال في الألبوم مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين منهم: أمير طعيمة، ونور الدين محمد، وأحمد سرور، ومأمون النطاح، ومحمود خيامي، ومصطفى جاد، وتولى عملية توزيع الأغنيات كل من: فهد، وتوما، وأسامة الهندي، وعادل عايش.

حالياً، تبث "أضحكي" عبر الإذاعات العربية والخليجية وشمال إفريقيا وكذلك الإذاعات الأوروبية الناطقة باللغة العربية، كما تعرض الأغنية التّي صوّرها مؤخراً في أمستردام على طريقة الفيديو كليب، عبر اليوتيوب والقنوات الفضائية الغنائية، وهي من إخراج محمد علاء، حيث لاقى الكليب فور طرحه، صدى كبيراً من قبل جمهور جمال والـ"فانز" عبر حسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

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