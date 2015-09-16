أخبار عاجلة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نجم "أراب أيدول 2" أحمد جمال يطلق ألبومه اليوم في مصر

Google+ Print
نجم "أراب أيدول 2" أحمد جمال يطلق ألبومه اليوم في مصر نجم "أراب أيدول 2" أحمد جمال يطلق ألبومه اليوم في مصر

الأربعاء 16-09-2015 00:31

أطلق مشترك برنامج "أراب أيدول" أحمد جمال أغنية جديدة مصوّرة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "أضحكي"، ضمن ألبومه الغنائي الجديد "يلا نعيش"، وهي من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال نفسه، وتوزيع توما، وإنتاج شركة "كونكورد ميوزيك".

وتأتي "أضحكي" للتنويه والترويج عن موعد طرح ألبوم أحمد جمال في الأسواق، اليوم الثلاثاء بعد أن تداولت بعض المواقع أن طرح الألبوم تأجّل حتى عيد الأضحى، ولكن إدارة شركة "كونكورد ميوزيك" صرّحت أن هذه الشائعة جاءت متأخّرة لأن الألبوم تم طرحه في جميع دول الوطن العربي.

وقد تعاون جمال في الألبوم مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين منهم: أمير طعيمة، ونور الدين محمد، وأحمد سرور، ومأمون النطاح، ومحمود خيامي، ومصطفى جاد، وتولى عملية توزيع الأغنيات كل من: فهد، وتوما، وأسامة الهندي، وعادل عايش.

حالياً، تبث "أضحكي" عبر الإذاعات العربية والخليجية وشمال إفريقيا وكذلك الإذاعات الأوروبية الناطقة باللغة العربية، كما تعرض الأغنية التّي صوّرها مؤخراً في أمستردام على طريقة الفيديو كليب، عبر اليوتيوب والقنوات الفضائية الغنائية، وهي من إخراج محمد علاء، حيث لاقى الكليب فور طرحه، صدى كبيراً من قبل جمهور جمال والـ"فانز" عبر حسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا