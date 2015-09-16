جمعية الثقافة والفنون بجدة تحتفي بالفنان عابد البلادي

احتفت جمعية الثقافة والفنون بجدة بالفنان القدير عابد البلادي في أمسية شهدت حضور نخبة من الفنانين والإعلاميين، تقدّمهم الفنان جميل محمود، الذي حضر خصّيصاً من مكة المكرمة ليشارك في الأمسية تقديراً منه لزميله.

بدأت الأمسية بتقديم الإعلامي محمد الراعي، ثم بكلمة ألقاها سهيل طاشكندي رئيس العلاقات العامة والإعلام ومشرف المنتدى الثقافي بالجمعية كلمة قال فيها: "يؤكد هذا التواجد الكبير مدى ما يتمتع به الفنان عابد البلادي من محبّة وتقدير اكتسبها من خلال مشواره الفني الطويل والمتميز، خصوصاً أنه من الفنانين الذين تمسّكوا بأسلوبهم الفني ولم تغيّرهم إغراءات العصر الحديث، وأسهم بشكل كبير في الحفاظ على التراث الأصيل. ونيابة عن مدير الجمعية أخي الفنان د. عمر الجاسر، الذي يتواجد حالياً في مدينة الإسكندرية في مهمة عمل، أتقدّم الشكر الجزيل لجميع الحضور الكرام على حضورهم وتواجدهم ودعمهم الكبير للجمعية وأنشطتها وفعالياتها".

ثمّ تحدث الموسيقار جميل محمود مشيداً بالفنان المحتفى به، ووصفه بأنه رمز من رموز الفن في المملكة، وأن مشواره الفني مليء بالأعمال الجميلة، وأضاف قائلاً: "الفنان عابد البلادي يستحق التكريم والتقدير على ما قدّمه للفن السعودي. وأثنى على جهود جمعية الثقافة والفنون بجدة، التي خلقت حراكاً فنياً متميزاً، أعاد الروح والحياة إلى الساحة الفنية، ليس في جدة فقط، بل في كل منطقة مكة المكرمة بفعالياتها وأنشطتها الجميلة".

كذلك تحدث الفنان د. حسن إسكندراني قائلاً: "إن الفنان القدير عابد البلادي من الفنانين المتميزين وصاحب عطاءات كبيرة، وهو يستحق التكريم والاحتفاء به تقديراً لما قدمه".

وعقب كلمة الفنان إسكندراني، تمّ عرض فيلماً مرئياً اشتمل على سيرة ذاتية عن عابد البلادي، من إعداد خضر اللحياني، ليختم المحتفى به الحفل الخطابي بكلمة شكر فيها الحضور على مشاركتهم في أمسية الاحتفاء به، وقال إن حضورهم ومشاركتهم هو تاج يعتز به، وكل الكلمات تعجز عن وصف مشاعره وفرحته في هذه الليلة. كما قدّم شكره لجمعية الثقافة والفنون بجدة على رعايتها وتبنّيها فكرة الاحتفاء به وتكريمه.

أيضاً، شاركت الفرقة الموسيقية بقيادة الفنان هشام عبد الدائم في الفقرة الغنائية التي بدأت بتقديم الفنان الجسّيس معتوق اليماني مجسّاً خاصاً منه هدية للفنان عابد البلادي، الذي قدّم بعد المجس مجموعة من أغنياته التراثية الجميلة بدأها بأغنية: "نحمد الله"، ثم أغنيات: "أجرح يا حبيبي"، و"راوية"، و"راعي المحبة"، و"نادولي المحبوب"، و"طير السعد"، و"لا بغيت أضحك وأسولف"، و"لالا يا الخيزرانة"، و"دلال". وختم الحفل بالأغنية الشهيرة "يا ولد يا حربي".

وكان مسك ختام الحفل تسلّم نجم الأمسية شهادة شكر وتقدير من جمعية الثقافة والفنون بجدة سلمها له سهيل طاشكندي. وبدوره قدّم الفنان البلادي هدية خاصة منه للجمعية. وبعد ذلك توالت الهدايا من محبي وزملاء الفنان. وكانت مجموعة من الهدايا متنوّعة ما بين دروع تذكارية وسيوف ذهبية وغيرها، كما قدّم الفنان حسن إسكندراني هدية منه باسم الفنانين السعوديين.

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