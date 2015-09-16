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كيف ردت شمس على اتهامها بالإساءة للإسلام؟

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كيف ردت شمس على اتهامها بالإساءة للإسلام؟ كيف ردت شمس على اتهامها بالإساءة للإسلام؟

الأربعاء 16-09-2015 02:19

لا تزال حلقة الفنانة الكويتية شمس مع الإعلامي وائل الإبراشي عبر قناة "دريم" في برنامجه "العاشرة مساءا" تلقى بأصدائها، حيث اتهمت شمس من قبل الكثيرين من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بالإساءة إلى الإسلام.

وبعد هذا الاتهام واتهامات أخرى لاحقتها بالتخلي عن عروبتها وما إلى ذلك، خرجت شمس لترد عبر حسابها الخاص في موقع "اسنتغرام" قائلةً: "هو أنا كل ما أطلع مقابلة تلفزيونية بعض المترصدين إلي تخصص صيد ينشرون أجزاء غير كاملة عشان غاية في أنفسهم المريضة"، وأكملت شمس: "أنا يعني شخصياً ولا شايفة حد ولا يهمني، ولما أوضح بعض النقاط الغاية فقط عشان خاطر الفانز السنافر هم لي يطلبوا مني، بخصوص كلامي عن الأحكام أنا جداً كنت واضحة بقصدي إن داعش وأخوانه أنهم طبقوا الدين الإسلامي غلط من خلال نشر شريعة قطع اليد والجلد وكل الأحكام على من يشتهون من الناس وليس لمصلحة الناس، ولا أعتقد في إنسان عنده ذرية إنسانية يقول داعش يطبق الإسلام".

وأضافت: "كلامي واضح وإلي يحب يخليه أن أنا أسيء للإسلام أقوله خصيمنا الله يوم الحساب"، وأنهت شمس كلامها قائلةً: "أعيد وأكرر أنا حرة في حياتي وفي طريقة تفكيري ومسئولة عما أقوله وليس عما تفهمونه، واللي مو عاجبه لا يتابعني وآخر همي أي إنسان غيري، أنا والسنافر هم الوحيدين إلي يهموني وهم يحبوني زى ما أنا وأنا أحبهم قد الدنيا".

 

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