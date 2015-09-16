نتنياهو يعلن تشديد العقوبات بحق رماة الحجارة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الأربعاء تشديد العقوبات بحق رماة الحجارة وذلك اثر تزايد "الهجمات على المواطنين والشرطيين" الاسرائيليين، عقب يوم ثالث من المواجهات فى باحة المسجد الاقصى بالقدس الشرقية المحتلة بين قوات الامن الاسرائيلية وشبان فلسطينيين.

واضاف اثر اجتماع طارىء جمعه إلى العديد من الوزراء والمسؤولين الامنيين "تقرر تشديد الاجراءات فى العديد من المجالات : سيبحث تعديل قواعد الاشتباك وارساء عقوبة دنيا لرماة الحجارة وغرامات مهمة بحق القاصرين الذين يرتكبون هذه الجرائم ووالديهم".

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