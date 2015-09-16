توقف التنفس أثناء النوم يسبب أمراض القلب

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، عن أن توقف التنفس أثناء النوم قد يسبب تغيرات فى نشاط الدماغ، وقد يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تسلط الضوء على فعالية العلاج بواسطة “CPAP” التى تعمل على استمرار التنفس للحد من واحدة من أكثر القضايا الصحية المهمة وهى أمراض القلب المرتبطة بتوقف التنفس أثناء النوم الانسدادى.

وتشير الأبحاث السابقة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم لديهم نشاط أكبر فى الأعصاب المرتبطة بالاستجابة للضغط النفسى، الذى يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم ومشاكل فى القلب.

وأوضح الباحثون أن زيادة نشاط الأعصاب الناجم عن توقف التنفس أثناء النوم يعطل وظائف الدماغ، وفقًا للدراسة التى نشرت مؤخرًا فى مجلة الفسيولوجيا العصبية.

وأضاف الباحثون أن هذه البيانات تشير بقوة إلى أن التغيرات الوظيفية والتشريحية داخل الدماغ، تكمن وراء توقف التنفس أثناء النوم، لافتين إلى أن هذا يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.