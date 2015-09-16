أخبار عاجلة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

فوارق السن القليلة بين الأشقاء تعرض الطفل الأصغر للإصابة بالتوحد

Google+ Print
فوارق السن القليلة بين الأشقاء تعرض الطفل الأصغر للإصابة بالتوحد فوارق السن القليلة بين الأشقاء تعرض الطفل الأصغر للإصابة بالتوحد
يعرف التوحد بأنه اضطراب نمو المخ بسبب مزيج من العوامل الوراثية والبيئية، وكشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن الوقت القصير بين ولادة الطفل الأول والثانى قد ترفع من مخاطر الإصابة بمرض التوحد للطفل الثانى.

وأكدت اثنتان من الدراسات السابقة أن التقارب بين الولادة الأولى والثانية بحوالى 12 شهرًا إلى أقل من 36 شهرًا كان مرتبطًا بزيادة 50% لخطر الإصابة بالتوحد مقارنة بالأخوات الذين يفرق السن بينهم 60 شهرًا أو أكثر بعد ولادة الطفل البكر.

وفى الدراسة الحديثة، أشارت الدكتورة ليزا كروين، كبيرة الباحثين ومديرة برنامج أبحاث التوحد، عبر الدراسة التى شملت أكثر من 45000 طفل من شمال كاليفورنيا بين عامى 2000 و2009 مع رقابة لبعض العوامل مثل وزن الأم قبل وأثناء وبعد الحمل، ووزن الطفل الثانى بعد الولادة، وما إذا كانت ولادة الطفل الثانى مبكراً أم لا، والنتائج السلبية مثل الإجهاض للحمل الأول.

وأوضح الباحثون أن سمنة الأم يمكن أن تكون عاملا خطرا لانخفاض وزن الأطفال عند الولادة، وترتبط هذه الظروف مع زيادة خطر الإصابة بالتوحد.

ووجد الباحثون خلال الدراسة أن خطر التوحد كان 2-3 أضعاف أعلى عند ولادة الطفل الثانى قبل مرور 36 شهرًا على الولادة الأولى.

وأضافت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن الأطفال يجب أن يفرق بينهم عامان على الأقل، لافتةً إلى أن الفاصل الزمنى بين الحمل يترافق مع أقل قدر من مخاطر الميلاد مثل انخفاض الوزن عند الأطفال والولادة المبكرة. وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر صحيفة “Time” الأمريكية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365