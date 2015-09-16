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أستراليا تشن أول غارة جوية لها ضد داعش داخل سوريا

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أستراليا تشن أول غارة جوية لها ضد داعش داخل سوريا أستراليا تشن أول غارة جوية لها ضد داعش داخل سوريا
قال وزير الدفاع الأسترالى كيفين أندروز اليوم الأربعاء إن الطيران الحربى الأسترالى شن أول غارة جوية له ضد أهداف لتنظيم "داعش" داخل سوريا.

وأضاف أندروز لمحطة "إيه بى سى" أن مقاتلة سوبر هورنت طراز "إف/إيه18" تابعة لسلاح الجو الملكى الأسترالى أطلقت صاروخا ودمرت ناقلة جند مدرعة فى شرق سورية.

وأوضح أن "اثنتين من "مقاتلاتنا" الهورنت رصدت ناقلة الجند التى كانت مخبأة فى مجمع لداعش"، وكان رئيس الوزراء الأسترالى السابق تونى أبوت أعلن الأسبوع الماضى انضمام القوات الأسترالية لقوات التحالف التى تحارب عناصر داعش فى سوريا.

ومن المرجح أن تستمر هذه السياسة تحت قيادة رئيس الوزراء الجديد مالكوم تيرنبول الذى أدى اليمين الدستورية أمس وأمضى معظم النهار فى الاستماع لقادة الجيش والأمن الوطنى.

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