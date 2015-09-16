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الرئيس اليمنى يستقبل المبعوث الأممى لصنعاء

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الرئيس اليمنى يستقبل المبعوث الأممى لصنعاء الرئيس اليمنى يستقبل المبعوث الأممى لصنعاء
استقبل الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بمقر اقامته المؤقت بالرياض مساء أمس اسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وحضر المقابلة خالد بحاح نائب الرئيس رئيس الوزراء .

وأكد هادى أن تبدى استعدادها الدائم للتعاون مع كافة الخطوات والجهود العربية والدولية التى تبذل لتحقيق مطالبات ابناء الشعب اليمنى المتمثلة فى استعادة الأمن والاستقرار فى إطار الشرعية الدستورية المعترف بها دوليا وتخليص اليمن من سطوة الانقلابيين وانسحابهم من كافة المناطق التى استولوا عليها بقوة السلاح وتسليمهم للأسلحة ومؤسسات الدولة.

وأوضح الرئيس حسب وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن أى مشاورات يجب أن تكون فقط لتنفيذ قرار مجلس الامن الدولى رقم 2216 والإقرار به وتنفيذه على أرض الواقع قبل أى حوار .

وأضاف أن المليشيات الانقلابية لم يكن لديها مشروع سياسى لقيادة البلد بل ان مشروعها هو ما تقوم به اليوم من اعمال ابادة لابناء الشعب اليمنى وما خلفته من دمار وخراب للبنى التحتية والمؤسسات الحكومية والخاصة وقصفها للمدنيين الابرياء وممارساتها غير المسئولة فى محافظات تعز وواب والحديدة وغيرها من المدن اليمنية والتى تؤكد عدم جديتها فى السلم .
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