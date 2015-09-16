هل يتقاضى زيدان 5 ملايين جنيه سنويا؟ الإنتاج الحربي يرد

أكد ماهر كسبة رئيس نادي الإنتاج الحربي أن ما تردد حول تقاضي محمد زيدان مهاجم الفريق 5 مليون جنيه عار تمامًا من الصحة.

وأوضح كسبة عبر قناة "الحياة 2": "زيدان وقع عقدًا مع الإنتاج الحربي لمدة موسم، وعقده ضمن الفئة الأولى للفريق".

وأضاف: "ولكنه لا يتقاضى 5 مليون جنيه، فهذا رقم ضخم للغاية، وراتب زيدان بسيط للغاية، ونلتزم معه بسقف التعاقدات بالنادي".

وتابع: "زيدان إضافة قوية بفضل تاريخه الكبير في أوروبا ومنتخب مصر، وشوقي غريب المدير الفني للإنتاج، أول من اكتشفه في منتخب الشباب".

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع زيدان بعد مراقبة مستواه في تدريبات المقاولون العرب، ولمسنا منه إصرار شديد على العودة للملاعب.

وأتم رئيس نادي الإنتاج: "لقد وقع على العقود، وسافر إلى أوروبا، وسجل هدفًا في مباراة اعتزال أحد اللاعبين".