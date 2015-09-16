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الأهلي بدون تحديثات يسعى لتفادي أخر فيروس حميد قبل نهائي الكأس

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الأهلي بدون تحديثات يسعى لتفادي أخر فيروس حميد قبل نهائي الكأس الأهلي بدون تحديثات يسعى لتفادي أخر فيروس حميد قبل نهائي الكأس

يدخل الأهلي في مواجهة قوية أمام بتروجيت في قبل نهائي كأس يوم الأربعاء عندما يتواجها على ملعب بترو سبورت بالقاهرة.

الأهلي الذي يسعى للفوز ببطولة الكأس الغائبة عنه منذ 2007 يسعى أيضا للوصول إلى نهائي أقدم البطولات المصرية بعد غياب 5 سنوات.

الأهلي الذي أبرم 8 صفقات لتحديث فريقه الذي فشل في الاحتفاظ ببطولة الدوري للموسم التاسع على التوالي لن يدخل المباراة سوى باثنين منهم فقط هما أحمد فتحي وصالح جمعة.

الإصابات والاختيارات الفنية والقيد أبعدت ستة لاعبين جدد عن الأهلي في مباراة بتروجيت ليضطر الأهلي إلى خوض نصف النهائي بالفريق ذاته تقريبا أو ما تبقى منه بعد رحيل بعض اللاعبين.

ويعول فتحي مبروك على الحرس القديم مثل حسام غالي وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومتعب وعمرو جمال وكذلك رمضان صبحي.

على الناحية الأخرى بتروجيت بشكل جديد يسعى لمباغتة الأهلي والوصول لنهائي كأس مصر لأول مرة في تاريخه وظهوره على ساحة الكرة المصرية.

بتروجيت بقيادة فنية للصقر أحمد حسن أبرم تعاقدات للاعبين أصحاب خبرة مثل أحمد جعفر لاعب الزمالك الأسبق ومهاب سعيد من دجلة بالإضافة لحسام حسن لاعب الاتحاد والمصري وكريم طارق من الجونة بالإضافة للاعبيه القدامى.

فيروس حميد

بتروجيت تاريخيا لا يمثل خطورة على الأهلي إذ لم يسبق له الفوز على المارد الأحمر في أي مباراة من قبل.

الفريقان التقيا 16 مرة فاز الأهلي في 12 مناسبة وتعادلا 4 مرات.. منهم مواجهتين فقط في كأس مصر فاز الأهلي فيهما بنفس النتيجة 1-0.

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فيديو اليوم السابع

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