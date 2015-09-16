التحالف يقطع الإمدادات عن الحديدة وصنعاء

قتل 15 من مسلحي الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح أمس في معارك عنيفة مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية مدعومين بقوات التحالف العربي بمحافظة «مأرب» شرقي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية في مأرب ل»الرياض» إن كتائب المشاة في الجيش اليمني، تقدمت في منطقة «خط الأنبوب» باتجاه مواقع يسيطر عليها الحوثيون وقوات صالح، واندلعت معارك عنيفة بين الطرفين أسفرت عن مقتل سبعة حوثيين، وأضافت المصادر أن ثلاثة من جنود الجيش اليمني قتلوا خلال المواجهات، وأصيب سبعة آخرون، فيما سيطر الجيش على مواقع الحوثيين في المنطقة بعد أن فروا تاركين أسلحتهم خلفهم.

في السياق نفسه، قال مصدر في المقاومة إن عربة صواريخ حديثة تابعة لقوات التحالف دمرت عربة عسكرية تابعة للحوثيين في منطقة «خط الأنبوب»، كما تمكنت من قتل ثمانية من الحوثيين وقوات صالح كانوا يتجمعون في نفس المنطقة.

وواصل الجيش اليمني والمقاومة الشعبية مسنوداً بقوات التحالف العربي أمس هجومه المكثف على مواقع الحوثيين غربي مدينة مأرب، وتقدمت قوات الجيش الوطني والتحالف العربي باتجاه حمة المصارية والطلعة الحمراء وغيرها من المواقع التي يتمركز فيها الحوثيين وقوات صالح في اليوم الثالث للعملية العسكرية والتي قالت مصادر عسكرية أن قوات صغيرة فقط من الجيش اليمني وقوات التحالف تشارك فيها، في إشارة إلى أن العملية العسكرية الكبرى لم تبدأ بعد.

وكشفت مصادر عسكرية في منطقة العبر الحدودية مع المملكة أن قرابة 12 ألف جندي يخضعون لتدريبات مكثفة للالتحاق بجبها القتال.

وفي تعز، صعدت ميليشيات الحوثي وصالح من هجماتها وقصفها على المدينة، وشهدت مدينة تعز امس هجمات واشتباكات عنيفة وبشكل غير مسبوق بالتزامن مع قصف مدفعي وبالدبابات للميليشيات على مناطق عديدة في المدينة.

ودارت اشتباكات عنيفة منذ مساء أمس الأول واستمرت حتى ظهر أمس وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى معظمهم من الحوثيين وقوات صالح التي تستميت منذ عدة أيام في التقدم في المنطقة نحو موقع جبل جرة الاستراتيجي الذي يطل على معظم أجزاء المدينة.

كما دارت بالقرب من المنطقة وخاصة في البعرارة معارك ومواجهات عنيفة بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي مكثف للحوثيين وقوات صالح على المناطق القريبة من جبل جرة والبعرارة شمالي غرب المدينة، كما شهدت منطقة ثعبات معارك عنيفة مساء الاثنين وصباح امس بالتزامن مع قصف مكثف للحوثيين وقوات صالح على المنطقة.

وشاهد مراسل «الرياض» أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من المباني التي تعرضت للقصف في ثعبات وفي محيط جبل جرة، وحذرت مصادر عسكرية من أن سقوط جبل جرة بيد الحوثيين وقوات صالح سيعني سقوط كامل لتعز في يد الميليشيات، وهو ما سيمثل انتكاسة للمقاومة في تعز التي تعاني من شح في الإمكانات.

المقاومة الشعبية في تعز تدعو الحكومة لإيصال المواد الإغاثية

وكان المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية في تعز عقد اجتماع له مساء الاثنين للوقوف على التصعيد الذي تقوم به ميليشيات الحوثي وصالح في تعز، وأكد على ضرورة دعم جميع جبهات القتال بالأفراد والإمكانات، كما طالب المجلس السلطة الشرعية القيام بمسؤوليتها اتجاه إيصال المواد الاغاثية إلى المدينة وضمان توزيعها بشكل سليم.

إلى ذلك، شن طيران التحالف العربي صباح أمس أربع غارات جوية على معسكر الصمع الذي يسيطر عليه الحوثيون والموالون لصالح.

وقال شهود عيان أن أربع غارات جوية استهدفت معسكر الصمع في أرحب شمال شرقي العاصمة، وأدت الغارات إلى تصاعد ألسنة اللهب والأدخنة من المعسكر عقب استهدافه.

«كمين يستهدف دورية للحوثيين»

وأفادت مصادر محلية يمنية بسقوط قتلى وجرحى من الحوثيين وقوات الجيش الموالي للرئيس السابق علي صالح في كمين نصبته المقاومة في محافظة البيضاء (168 كم جنوب شرق العاصمة صنعاء).

وقالت المصادر إن المقاومة الشعبية نصبت كمينا مسلحا استهدف دورية عسكرية تابعة للحوثيين وقوات صالح في مديرية الشرية بمدينة رداع ما أسفر عن مقتل وإصابة جميع أفراد الدورية، وأشارت إلى أن ذلك تزامن مع هجوم آخر للمقاومة على نقطة أمنية للحوثيين في منطقة العروق بمديرية الشرية أسفرت عن مقتل وجرح مسلحين حوثيين.

وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر أن طيران التحالف العربي قصف مخزنا للذخيرة تابع للحوثيين وقوات صالح في منطقة قشعة برداع حيث سمع دوي انفجارات عنيفة جراء القصف .

«طيران التحالف يقطع الإمدادات»

كما شن طيران التحالف غارات استهدفت جسور في محافظتي المحويت وحجة، وذكرت مصادر محلية إن طيران التحالف شن غارة استهدفت نقطة للحوثيين في «شرس» بحجة، ما أدى إلى تدمير الجسر، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في الغارة من الحوثيين.

كما شن التحالف غارة أخرى استهدفت جبل عرب بالقرب من منطقة قدم التي تتمركز فيها ميليشيا الحوثي وصالح.

وفي المحويت شن طيران التحالف غارات استهدفت جسر «باب مقشله» بمديرية بني سعد، وجسر «باب ريشه» بمديرية بني سعد، كما دمر الطيران جسري «زحام» بمديرية الرجم، و»لاحمه» ما يعني قطع كل الطرق والمنافذ التي تربط الحديدة بمحافظتي صنعاء والحديدة.

الحوثيون يستهدفون المدنيين»

وفي محافظة إب قتلت طفلة وأصيبت اثنتين أخريات بشظايا صاروخ كاتيوشا أطلقه المسلحون الحوثيون على إحدى قرى ذي السفال.

وذكر سكان محليون بأن الصاروخ أُطلق من جبل أومان في مفرق ماوية بمحافظة تعز الذي يتمركز فيه المسلحون الحوثيون ووحدات عسكرية موالية لصالح.

وفي محافظة البيضاء كثف طيران التحالف من غاراته، على مناطق وتجمعات واستهدف آليات عسكرية للحوثيين وقوات صالح في مكيراس والزاهر والصومعة، وشنت طائرات التحالف العربي مواقع واليات الميليشيات في مكيراس منها قشعة رداع ب 3 غارات أسفرت عن تدمير مخزن سلاح.

كما أغارت مقاتلات التحالف في الوقت نفسه على تجمع للحوثيين في منطقة كريش بغارتين أسفرت عن تدمير عربة عسكرية وسقوط قتلى وجرحى من المليشيات، وقصفت الطائرات عمارة تتمركز فيها الميليشيات في منطقة عريب وموقع في منطقة بركان في ذات المديرية.

وفي مديرية الزاهر شنت طائرات التحالف عدة غارات على موقع لمليشيات الحوثي وصالح في جبل الجماجم.

«شهيد اماراتي ثان في الهجوم البري»

إلى ذلك، قتل جندي اماراتي ثان في الهجوم البري الذي اطلقه التحالف العربي بقيادة المملكة في وسط اليمن لصد المتمردين، ونقلت الوكالة عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية ان الجندي قتل اثناء «المعارك الدائرة في مأرب التي تشارك فيها قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن حيث حققت القوات نجاحات كبيرة على الأرض».

ولم توضح الوكالة ظروف مقتل الجندي لكن صحيفة ذي ناشيونال الصادرة في ابوظبي اشارت الى أنه ناتج عن انفجار لغم.