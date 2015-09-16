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طرق الباحة : إعادة فتح عقبة قلوة والأبناء

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الباحة -عبدالرحمن الغامدي

    ‏‫باشرت الادارة العامة للطرق والنقل بمنطقة الباحة عددا من البلاغات الواردة من عمليات المرور بالمنطقة خلال اليومين الماضيين وذلك جراء تساقط الأمطار والتي شهدتها المنطقة. وأوضح الناطق الاعلامي للطرق والنقل بمنطقة الباحة المهندس مسفر المالكي بأن تلك البلاغات تضمنت تجمعات للمياه والاتربة على الطرق وتساقط الاحجار. وباشرت فرق الصيانة عملها، وتم اقفال عقبة قلوة وعقبة الابناء احترازيا، وتم ازالة الأحجار والأتربة، وأعيد افتتاحها بعد وقت قصير. مضيفا بانه تم اغلاق عقبة حزنة مساء أمس الأول اثر تساقطات لبعض الأتربة والأحجار والتي باشرت فرق الصيانة إزالتها مباشرة وتنظيف مسار الطريق. وأبان المهندس المالكي بان ادارة الطرق تلقت اتصالا من أحد المواطنين والذي أبلغ باحتجازه بسبب الأمطار بالعقبة وقد باشرت فرقة صيانة الطرق مهام عملها وفك احتجاز جميع المركبات المحتجزة داخل العقبة فيما لا تزال مغلقة احترازيا حسب طلب الدفاع المدني، مهيبا بقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر عند القيادة على الطرق وخاصة في المواقع الجبلية عند تساقط الأمطار والتي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام والأخذ بتوجيهات الجهات الامنية والابتعاد عن الاودية.

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