ترقية مدير ديوان الخدمة المدنية بالشرقية للرابعة عشرة

أعرب مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن محمد العيسى عن امتنانه وشكره الكبيرين لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده الأمين وولي ولي العهد على الثقة الكبيرة بصدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة مديرا عاما لفرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية، كما قدم العيسى الشكر الجزيل لمعالي وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج على الثقة الكبيرة بترقيته مديرا عاما، وتمنى العيسى من الله العلي القدير ان يمده بالعون والتوفيق في تقديم ما يخدم الوطن والمواطنين من خلال هذا المنصب.