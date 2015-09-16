10 أسماء بنات تقليدية وغير تقليدية للعيد

ان كنت تنتظرين ولادة بنت قريب أيام العيد او خلال العيد، فلماذا لا تضيفين للائحة الأسماء هذه اللائحة التي اخترناها لك وتحمل 10 أسماء تقليدية للبنات و10 أسماء أخرى غير تقليدية بمعانيها مناسبة لهذه الأيام التي تحمل الفرح والبهجة.



10 أسماء تقليدية



هلا: استعمال شعبي لكلمة الترحيب

مسرة: الفرح والبهجة والسرور والانشراح

مرح: معناه فرح ونشاط وسرور



تهاني: جمع تهنئة، إبلاغ الفرح والسرور والمباركة بالفرح ضد التعزية

بشرى: الخبر السار

بشائر: جمع بَشارة وبِشارة فرح وخبر صادق وحسن وجمال



بسمة: معناه ابتسامة، انفراج الشفاه عن ضحك بلا صوت والباسمة ذات الوجه المبتسم

باسمة: ضاحكة في هدوء أي أقل الضحك وأحسنه، صاحبة الابتسامة ودائمة الابتسام

إسعاد: معناه سبب للسعادة



أماني: جمع أمنية ومعناه أمنيات آمال رغبات



10 أسماء غير تقليدية

تالين: منتهى الحلا

ترانيم: أنشودة

مسرة: فرحة

ليان: (ليانة) الرغد والرفاه ونعمة العيش، الليونة والسهولة والنعومة.

رنيم: الطرب والغناء الجميل، الصوت الجميل، التلاوة الحسنة، والتغريد.

منة (منة الله): عطاء من الله.

ريتال: المرتلة في القرآن.

إران: النشاط والمرح.

مادلين: حلوى وفاكهة صيفية

ميار: وجه الخير