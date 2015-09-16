أخبار عاجلة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

10 أسماء بنات تقليدية وغير تقليدية للعيد

Google+ Print
10 أسماء بنات تقليدية وغير تقليدية للعيد 10 أسماء بنات تقليدية وغير تقليدية للعيد

الثلاثاء 15-09-2015 16:20

ان كنت تنتظرين ولادة بنت قريب أيام العيد او خلال العيد، فلماذا لا تضيفين للائحة الأسماء هذه اللائحة التي اخترناها لك وتحمل 10 أسماء تقليدية للبنات و10 أسماء أخرى غير تقليدية بمعانيها مناسبة لهذه الأيام التي تحمل الفرح والبهجة.


10 أسماء تقليدية


هلا: استعمال شعبي لكلمة الترحيب
مسرة: الفرح والبهجة والسرور والانشراح
مرح: معناه فرح ونشاط وسرور


تهاني: جمع تهنئة، إبلاغ الفرح والسرور والمباركة بالفرح ضد التعزية
بشرى: الخبر السار
بشائر: جمع بَشارة وبِشارة فرح وخبر صادق وحسن وجمال


بسمة: معناه ابتسامة، انفراج الشفاه عن ضحك بلا صوت والباسمة ذات الوجه المبتسم
باسمة: ضاحكة في هدوء أي أقل الضحك وأحسنه، صاحبة الابتسامة ودائمة الابتسام
إسعاد: معناه سبب للسعادة


أماني: جمع أمنية ومعناه أمنيات آمال رغبات


10 أسماء غير تقليدية

 

تالين: منتهى الحلا
ترانيم: أنشودة
مسرة: فرحة

ليان: (ليانة) الرغد والرفاه ونعمة العيش، الليونة والسهولة والنعومة.
رنيم: الطرب والغناء الجميل، الصوت الجميل، التلاوة الحسنة، والتغريد.
منة (منة الله): عطاء من الله.

ريتال: المرتلة في القرآن.
إران: النشاط والمرح.
مادلين: حلوى وفاكهة صيفية

ميار: وجه الخير

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي