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116 سفينة عبرت قناة السويس الجديدة خلال 4 أيام بحمولة 6 ملايين و843 ألف طن

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116 سفينة عبرت قناة السويس الجديدة خلال 4 أيام بحمولة 6 ملايين و843 ألف طن 116 سفينة عبرت قناة السويس الجديدة خلال 4 أيام بحمولة 6 ملايين و843 ألف طن
كشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس عن عبور 116 سفينة قناة السويس الجديدة من اتجاه الجنوب، خلال الأربعة أيام الماضية من الأسبوع، بحمولات وصلت إلى 6 ملايين و843 ألف طن حمولات مختلفة.

وأشارت التقارير إلى أن يوم السبت 12 سبتمبر عبرت 37 سفينة من الجنوب بالمجرى الجديد للقناة بإجمالى حمولات 2.1 مليون طن، وأن أكبر سفينة عبرت القناة من الجنوب هى سفينة الحاويات الدنماركية MARCHEN MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من اليابان، ومتجهة إلى إسبانيا.

ويوم الأحد عبرت 27 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليون و560 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب حاملة البترول اليونانية MARAL THALBIA بحمولة قدرها 164 ألف طن قادمة من العين السخنة متجهة إلى ميناء سيدى كرير.

وأضافت التقارير أن يوم الاثنين شهدت القناة الجديدة عبور 22 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليون و210 أطنان، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول السنغافورية BIAN GIN بحمولة قدرها 167 ألف طن قادمة من العين السخنة ومتجهة إلى ميناء سيدى كرير.

كما عبرت أمس الثلاثاء 30 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليون و973 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التابعة لجزر المارشال LINAH بحمولة قدرها 159 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى المملكة المتحدة.


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