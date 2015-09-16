وزيرة خارجية المكسيك تنهى إجراءات دخولها مطار القاهرة بصحبة أسر الضحايا

وصلت مطار القاهرة الدولى، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء - وزيرة خارجية المكسيك كلاوديا رويس ماسيو قادمة من العاصمة مكسيكو، برفقة عدد من أهالى ضحايا حادث الواحات، فى زيارة للقاهرة للقاء عدد من المسئولين والوقوف على حيثيات مقتل السائحين المكسيكيين عن طريق الخطأ، وذلك يوم الأحد الماضى فى الصحراء الغربية وراح ضحيته 12 شخصا، كما أصيب 10 آخرون بينهم مكسيكيون ومصريون.

وكان قد وصل لمطار القاهرة الدولى 19 شخصا من أسر الضحايا والمصابين المكسيكيين، الذين سقطوا فى حادث قصف سياراتهم بصحراء الواحات عن طريق الخطأ، من قبل قوات الأمن أثناء مطاردة إرهابيين ، بالإضافة إلى 7 من مسئولى الخارجية المكسيكية.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن الوزيرة المكسيكية وصلت على طائرة خاصة، وتم استقبالها وإنهاء إجراءات وصولها والوفود المرافق لها باستراحة كبار الزوار بالمطار، وكان فى استقبالها أعضاء السفارة المكسيكية بالقاهرة.

ويذكر أن مصر قدمت اعتذارا لحكومة المكسيك بعد استهداف قوات الأمن عن طريق الخطأ لفوج سياحى مكسيكى، أسفر عن قتلى وجرحى.

- وصول أسر المكسيكيين ضحايا حادث الواحات لمطار القاهرة