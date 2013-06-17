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العريان: الإمارات تقرأ التاريخ "غلط".. و"مش قدامهم غير مصر ليكونوا ملوك العرب"

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العريان: الإمارات تقرأ التاريخ "غلط".. و"مش قدامهم غير مصر ليكونوا ملوك العرب" العريان: الإمارات تقرأ التاريخ "غلط".. و"مش قدامهم غير مصر ليكونوا ملوك العرب"

كتب : هبة أمين منذ 55 دقيقة

وجه الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، رسائل حادة إلى دولة الإمارات، خلال اجتماع لجنة الأمن القومي والشؤون العربية والخارجية بمجلس الشورى للاستماع إلى أهالي المعتقلين المصريين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في الإمارات.

وقال العريان: "إن ماتفعله الإمارات تجاه المعتقلين سينعكس بالسلب عليها"، وأضاف: "عليها أن تعلم أن الشعب المصري هو السند الحقيقي لها.. وعلى وزارة الخارجية المصرية ان تقول للإمارات إنهم يقرأون التاريخ (غلط) وليس أمامها إلا لتعتمد عليها، خاصة وأن إيران النووية قادمة والأفضل أن يكونوا ملوكًا على العرب على أن يكونوا عبيدًا عند الفرس".

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