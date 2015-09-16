اليوم.."العليا للانتخابات" تعلن الكشوف الأولية للمرشحين لمجلس النواب

تعلن اللجنة العليا للانتخابات اليوم الأربعاء، الكشوف الأولية بأسماء المرشحين المقبولين (فردى وقوائم) والمرشحين المستبعدين من الترشح بانتخابات مجلس النواب القادمة، وستعلن لجنة الانتخابات بكل محافظة أسماء المرشحين فى كشوف تعلق بالمحاكم الابتدائية، ليبدأ بعدها فترة تقديم الطعون، والفصل فى الطعون.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا القائمة النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية يوم 28 من شهر سبتمبر الجارى، وتستمر الدعاية حتى يوم 16 أكتوبر المقبل، وتجرى المرحلة الأولى للاقتراع فى 13 محافظة يومى 18 و19 أكتوبر داخل مصر، ويومى 17 و18 بالخارج.

- بالأسماء.. القائمة النهائية للمرشحين المحتملين لانتخابات البرلمان بالأقصر

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