ضبط مستريح جديد بالإسكندرية ينصب على المواطنين ويوهمهم بالثراء

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى، فى ضبط مستريح جديد يقوم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة بعد إيهامهم بالثراء السريع فى مجال تجارة المستحضرات التجميلية.

كان اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من مكافحة جرائم الأموال العامة يفيد قيام "محمد ك .م" مواليد 1971 مدرس ثانوى ومقيم قسم شرطة محرم بك وآخرين عددهم 7، بتحرير محاضر ضد شريف إبراهيم زكى صاحب مكتب استيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، بتلقى مبالغ مالية بلغ إجمالها 2 مليون و304 آلاف جنيه، بزعم توظيفها فى مجال تجارة مستحضرات التجميل مقابل فائدة شهرية قدرها 2 بالمائة وقام بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطع وتهرب من رد أصول المبالغ التى تحصل عليها.

وتوصلت التحريات التى قام بها رئيس وضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة لصحة الواقعة وإلى قيام المتحرى عنه المحكوم عليه الهارب فى القضية رقم 9099/2015 جنح محرم بك تبديد غيابى سنتين كفالة 500 جنيه جلسة 21/6/2015 بمزاولة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال جرائم تلقى الأموال من المواطنين، وأنه تحصل على مبالغ من المبلغين وغيرهم من المواطنين وجار تحديدهم بزعم توظيفها فى مجال تجارة مستحضرات التجميل مقابل نسبة ربح شهرية قدرها 2 بالمائة، بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 1988 وقام بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطع وتهرب من رد أصول المبالغ الذى تحصل عليها.

وبالتنسيق مع قسم تنفيذ الأحكام وتم ضبط المتحرى عنه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.