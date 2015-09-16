اتهام وحدة أسعاف طما بالتسبب فى وفاة تلميذ

اتهم فنى هندسة يقيم بناحية قرية مشطا وحدة إسعاف طما فى التسبب فى وفاة تلميذ، وذلك لتأخره بالحضور لمدة ساعة ونصف من طلبها لنقله لمستشفى أسيوط الجامعى عقب إصابته بتشنجات عصبية وعدم إدراك للوعى وإفرازات بالأنف والفم.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من اللواء عاطف أبوالعباس نائب المدير للشمال يفيد بوفاة تلميذ، واتهام ولى أمره لوحدة إسعاف طما بالتسبب فى الوفاه لتأخرها فى الحضور .

وانتقل إلى مكان البلاغ العميد جلال أبوسحلى مأمور مركز شرطة طما والرائد أحمد خلف رئيس مباحث المركز وتبين من التحريات وصول خالد ع ع 12 عاما تلميذ ويقيم بناحية مشطا دائرة المركز مصاباً " بتشنجات عصبية وعدم إدراك للوعى وإفرازات بالأنف والفم، وتم إجراء الإسعافات الأولية لـه وتقرر تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى، إلا أن سيارة الإسعاف حضرت بعد ساعة ونصف من طلبها وتوفـى الطفل المذكور.

بسؤال أحد أهلية أحمد بكر نجيب محمد 54 عاما فنى هندسة ويقيم بذات الناحية أيد مضمون ما سبق واتهم وحدة إسعاف طما بالتأخر فـى الحضور مما تسبب فـى وفاة الطفل و تحرر عن ذلك المحضر رقم 4178 إدارى المركز لسنة 2015 .

وبالعرض على النيابة العامة قررت تكليف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبى على جثة الطفل المذكور لبيان سبب الوفاة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " فشل فـى وظائف القلب والتنفس " من أثر إشتباه نزيف بالمخ " ولا توجد شبهة جنائية.