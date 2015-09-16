أخبار عاجلة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اتهام وحدة أسعاف طما بالتسبب فى وفاة تلميذ

Google+ Print
اتهام وحدة أسعاف طما بالتسبب فى وفاة تلميذ اتهام وحدة أسعاف طما بالتسبب فى وفاة تلميذ
اتهم فنى هندسة يقيم بناحية قرية مشطا وحدة إسعاف طما فى التسبب فى وفاة تلميذ، وذلك لتأخره بالحضور لمدة ساعة ونصف من طلبها لنقله لمستشفى أسيوط الجامعى عقب إصابته بتشنجات عصبية وعدم إدراك للوعى وإفرازات بالأنف والفم.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من اللواء عاطف أبوالعباس نائب المدير للشمال يفيد بوفاة تلميذ، واتهام ولى أمره لوحدة إسعاف طما بالتسبب فى الوفاه لتأخرها فى الحضور .

وانتقل إلى مكان البلاغ العميد جلال أبوسحلى مأمور مركز شرطة طما والرائد أحمد خلف رئيس مباحث المركز وتبين من التحريات وصول خالد ع ع 12 عاما تلميذ ويقيم بناحية مشطا دائرة المركز مصاباً " بتشنجات عصبية وعدم إدراك للوعى وإفرازات بالأنف والفم، وتم إجراء الإسعافات الأولية لـه وتقرر تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى، إلا أن سيارة الإسعاف حضرت بعد ساعة ونصف من طلبها وتوفـى الطفل المذكور.

بسؤال أحد أهلية أحمد بكر نجيب محمد 54 عاما فنى هندسة ويقيم بذات الناحية أيد مضمون ما سبق واتهم وحدة إسعاف طما بالتأخر فـى الحضور مما تسبب فـى وفاة الطفل و تحرر عن ذلك المحضر رقم 4178 إدارى المركز لسنة 2015 .

وبالعرض على النيابة العامة قررت تكليف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبى على جثة الطفل المذكور لبيان سبب الوفاة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " فشل فـى وظائف القلب والتنفس " من أثر إشتباه نزيف بالمخ " ولا توجد شبهة جنائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365