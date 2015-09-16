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بالفيديو..القبض على اثنين بحوزتهما 62 قطعة حشيش و16 كيس بانجو بسوهاج

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بالفيديو..القبض على اثنين بحوزتهما 62 قطعة حشيش و16 كيس بانجو بسوهاج بالفيديو..القبض على اثنين بحوزتهما 62 قطعة حشيش و16 كيس بانجو بسوهاج
أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات برئاسة الرائد أحمد حفنى المشنب مفتش المنطقة بالتعاون مع قسم مكافحة المخدرات بالمدرية برئاسة الرائد محمد سليمان العمدة رئيس القسم بإشراف العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية من ضبط عامل وشهرته شيكا وبحوزته 62 قطعة حشيش و16 كيس بانجو بحوزة عاطل وشهرته النون فى حملة أمنية .

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محب حمزة مساعد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد بلاغا عن قيام عاطل وعامل بالاتجار بالمواد المخدرة بمركزى سوهاج والمراغة .

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف المتهمين وتمكن ضباط مكافحة المخدرات منصور م ا " وشهرته شيكا " 41 عاما عامل ويقيم ببندر المراغه والسابق اتهامه فى عدة قضايا من أبرزها القضية رقم 15096جنايات مركز المراغة لسنة 2005 " مخدرات اتجار " بالسجن ثلاثة سنوات 00 بالاتجار فـى المواد المخدرة وبحوزته " 62 " قطعه لمادة الحشيش المخدر ومبلغ 310 جنية ولفافة لاصق شفافة اللون وهاتف محمول وسلاح أبيض "سكين "

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالـى من حصيلة البيع والسكين لتقطيع المواد المخدرة تحرر عن ذلك المحضر رقم 4081 إدارى مركز المراغة لسنة 2015

كما تم ضبط " 16 " كيس بلاستيكى بهم نبات البانجو المخدر يزنوا حوالـى 800 جرام ومبلغ 460 جنيهاً بحوزة محمد ر ا ع " وشهرته النون " 18 عاما عاطل ويقيم جزيرة شندويل دائرة مركز سوهاج وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار00 والمبلغ المالى من حصيلة البيع - تحرر عن ذلك المحضر رقم 5662 إدارى مركز سوهاج .

تم تحريز المضبوطات وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين لعرضهم على النيابة العامة لتجرى شئونها.

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مصر 365

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