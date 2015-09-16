ضبط 12 تمثالا يشتبه فى أثريتهم و263 عملة معدنية داخل بئر بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث الآثار من ضبط مجموعة من القطع الأثرية بداخل بئر على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة سمالوط.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا يفيد بورود معلومات بقيام كل من أحمد . إ 35 سنه مزارع، ومحمد . ت 42 سنه عامل، ومحمد . م 34 سنة مندوب مبيعات، "هاربين" بحيازة قطع أثرية وإخفائها داخل إحدى المقابر بالطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة سمالوط.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قطع يشتبه فى أثريتها بداخل بئر الدفن وبه 11 مسرجة مختلفة الأشكال من الفخار ترجع للعصر اليونانى الرومانى، وتمثال من حجر الجرانيت الوردى لآدمى فى وضع الوقوف وطوله 35 سم يرجع للعصر الفرعونى، وتمثال من حجر البازلت الأسود لإمرأة قاعدة تقف أمامها طفها وطوله 25 سم يرجع للعصر الفرعونى ن وتمثالين من البورسلين على شكل إمرأة طول الواحد 18 سم يرجع للعصر الفرعونى .

كما تم ضبط تمثال من الخشب الأبانوس الأسود لأمرأة فى وضع الوقوف على قاعدة بإرتفاع 15 سم يرجع للعصر القبطى، وتمثال صغير الحجم على شكل آدمى بوجه طائر إرتفاعه 10 سم يرجع للعصر الفرعونى، 205 قطعة عمله من المعدن ترجع للعصر اليونانى الرومانى، وقطعة من الحجر صغيرة الحجم على شكل حيوان طوله 6 سم يرجع للعصر اليونانى الرومانى، وكيمة من التكاسير الفخارية مختلفة الأشكال ترجع للعصر اليونانى الرومانى.

كما تم ضبط 17 قطعة من أحجار كريمة ترجع للعصر الفرعونى، وتمثالين من البورسلين مختلفة الأشكال والأحجام ترجع للعصر الفرعونى، وكمية من الخشب من بقايا تابوت خشبى ترجع للعصر الفرعونى .

كما تبين من التحريات قيام " محمد . ع سن 48، ومقيم سمالوط بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمزرعة الخاصة به الكائنة بدائرة المركز .

وبتقنيين الاجراءات تم ضبط القائمين بالحفر بالمزرعة وهم عبد القادر . ن . 37 سنه مزارع، وعبد الناصر . ع 27 سنه وأشرف . م 48 سنه نجار، ومحمد . أ 41 سنه لقيامهم بالحفر بمساحة 2 متر مربع × 2 متر مربع حوالى 6 متر لأسفل تتجه شمالاً 3 مترا.

وضبط بحوزة الأول والثالث مبالغ مالية المستخدمة فى تمويل عملية الحفر بالموقع المشار إليه كما عُثر بداخل الحفرة على القطع الأثرية، 57 قطعة عملة صغير الحجم ترجع للعصر اليونانى الرومانى، و7 قطع حجر كريمة متوسطة الحجم ترجع للعصر اليونانى الرومانى، وتميمة من الفيانس ترجع للعصر اليونانى الرومانى .

بمواجهة المذكورين إعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد إستخراج الآثار وأن المضبوطات المذكورة ناتج ذلك الحفر وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطه، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحاضر ارقام 96669 ادارى سمالوط لسنة 2015 و96668 ادارى سمالوط لسنة 2015 وتباشر النيابه التحقيق.