محافظ سوهاج يقود حملة لإزالة القمامة والمخلفات والإشغالات

قاد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج حملة لإزالة القمامة والمخلفات والإشغالات داخل مدينة سوهاج استكمالا للحملة المكبرة التى تم تدشينها لمدة 15 يوما.

تم إزالة عدد من الإشغالات الموجودة بالشارع أمام فندق المعلمين بسوهاج وإزالة كميات من القمامة الموجودة بالشارع، كما تم تحرير محاضر مخالفات لعدد من السيارات المتواجدة فى الأماكن المحظورة والتى تعطل حركة السير بالشارع مما يتسبب فى الازدحام والاختناقات المرورية.

وفى منطقة المخبز الآلى تم إزالة كمية كبيرة من الإشغالات لعدد من الباعة الجائلين بجوار مسجد خالد بن الوليد، كما تمت إزالة كشك خشبى لبيع اللحوم على الرصيف من الجهة الأخرى للمسجد، وذلك لعدم وجود ترخيص كما تم مصادر اللحوم الموجودة بالكشك وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات.

كما تم أيضا إزالة تعد على الرصيف من قبل أحد المواطنين والذى قام ببناء مبنى على هيئة شكل مستطيل، وذلك بجوار أحد العمارات السكنية الموجودة أمام هندسة كهرباء سوهاج، حيث أصدر المحافظ تعليماته بإزالة المبنى على الفور، كما تم إزالة أحد الأكشاك التابعة لمنفذ بيع منتجات مدرسة سوهاج الثانوية الزراعية وذلك لعدم مطابقة المنفذ للمواصفات والاشتراطات الصحية.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالات لعدد 42 حالة تعد على الأراضى الزراعية، حيث تمت إزالة عدد 30 حالة تعد على الأراضى الزراعية ناحية مركز طما، وإزالة عدد 10 حالات تعد ناحية مركز سوهاج، وإزالة عدد حالتين ناحية مركز دار السلام .