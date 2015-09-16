إصابة 16 فى تصادم سيارة مع أتوبيس رحلات بمطروح

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة مطروح، مساء الثلاثاء، بوقوع حادث تصادم بين سيارة و أتوبيس رحلات، أسفر عن إصابة 16 شخصا جميعهم من محافظة القاهرة، وتم نقلهم لمستشفى مطروح العام وخرجوا جميعا عقب تلقيهم العلاج.

وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم 8759 ج هـ ف قيادة سليمان فايز موسى على 53 سنة سائق مقيم بقرية سيدى حنيش بمطروح، فى الاتجاه إلى مطروح، وبمكان الحادث أثناء تخطى السيارة لأحد المطبات الصناعية اصطدمت بها من الخلف السيارة رقم 15206 أتوبيس رحلات البحيرة، قيادة كمال سيف الحمد إسماعيل عبد الجواد 40 سنة سائق مقيم كفر الدوار، البحيرة.

أسفر الحادث عن إصابة 16 شخصا وجميعهم مقيمين بالقاهرة وتراوحت إصابتهم ما بين سجحات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام للعلاج وبسؤال المصابين وقائدى السيارتين، أيدوا ما جاء بمضمون الفحص واتهم المصابون قائد السيارة الثانية بالتسبب فى الحادث وبالكشف على قائدى السيارتين تبين سلبية تعاطيهم للمواد المخدرة.

كلفت إدارة البحث بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

بمتابعة الحالة الصحية للمصابين، تبين تحسن حالتهم عقب تلقيهم العلاج اللازم وخروجهم جميعاً من المستشفى.