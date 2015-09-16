حظك اليوم برج الثور الأربعاء 16/9/2015

حظك اليوم لبرج الثور:

>أنت شخص مثالى فى العمل وتتمتع بالجدية وبذل الكثير من الجهود فى سبيل إنجاز مهامك وتتعامل مع زملائك بشىء من الحكمة، كل تلك الصفات تجعل الأمور فى صالحك.

تحتاج اليوم إلى مصارحة الحبيب بكل ما يزعجك ويشغل تفكيرك، فربما يمكنه مساعدتك فى إصلاح بعض الأمور وتجاوز العقبات التى تواجهك.

ربما يصيبك اليوم صداع يجعلك تشعر بالانزعاج والتوتر على مدار اليوم فحاول تناول بعض المسكنات للتخلص من ذلك المرض والشعور بالراحة.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور 2015 :

>يرى علماء الفلك أن مواليد الثور لابد وأن يمتنعوا عن الدخول فى علاقات من طرف واحد لأنها لا تستمر كثيرا، ولابد من بناء العلاقة على أسس من التفاهم والحب الصادق حتى يستمتع جميع الأطراف باستقرار العلاقة، كما أن شخص الثور لديه الشخصية القادرة على جذب الآخرين فهو من الشخصيات المحبوبة، وبإقباله على المساعدة والتضحية من أجل الآخرين يجعله محل تقدير الكثير من الأصدقاء، وسوف يلقى السهولة والتعامل الجيد مع الأشخاص فى العمل، ولديك القدرة الكافية على لتصدى لمحاولات من يقفون فى طريقك للنجاح.