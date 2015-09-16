حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 16/9/2015

حظك اليوم لبرج الجدى:

>قد تحصل على بعض الفرص المهمة اليوم التى تساعدك على تحسين أوضاعك فى مجال العمل، ففكر جيدا حتى تتمكن من اتخاذ القرار المناسب.

حول التخلص من بعض الصداقات التى تسبب المشكلات فى الحياة العاطفية بينك وبين الشريك، إذا كنت تريد العيش فى حياة مستقرة.

احذر التوتر والعصبية وتجنب الأمور التى تزعجك خلال هذه الفترة حتى تتمكن من استعادة عافيتك والتمتع بالصحة الجيدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى 2015 :

>يقول علماء الفلك إن مواليد الجدى هذا العام سوف يخوضون التجارب الكثيرة التى تمكنهم من معرفة المزيد عن الحياة المهنية، وأشاروا إلى أنهم سيواجهون عاما من التحديات الكبيرة التى تتطلب المهارة، وتلك المهارة تحتاج إلى تخطى المزيد من الصعوبات التى تنقل الإنسان من مرحلة التفكير إلى مرحلة التنفيذ، كما أن التطورات والإنجازات والتغييرات التى طالما انتظرتها فى الفترة الأخيرة سوف تتحقق على مدار هذا العام.