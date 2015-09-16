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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 16/9/2015

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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 16/9/2015 حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 16/9/2015

لبرج الجوزاء:


>لديك الكثير من الإمكانيات التى تساعدك على تعويض الخسائر التى تعرضت لها الفترة الماضة فى مجال العمل، فقط احرص على ترتيب الأفكار وتنفيذها حسب الأولوية.

لا تسمح لأى شخص من العائلة أو الأشخاص المقربين بالتدخل فى أمور حياتك الشخصية إذا كنت تريدها هادئة مستقرة.

تشعر اليوم بحالة من الهدوء التى ينتابك هذه الفترة، وهذا الأمر جيد بالنسبة لك، حيث يساعدك على تحسين وضعك الصحى، فلا تقلق.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء 2015 :


>يرى علماء الفلك أنك مولود الجوزاء لا بد وأن تقترب من أصدقائك وتقوى العلاقات بينكم فهم يحتاجون إليك، كما عودتهم وحاول تقديم المساعدة إليهم، وتكون هذه الفترة هى فترة تجديد النشاط الخاص بك فحاول أن تستغلها فى إنجاز العديد من المهمات التى كنت تؤجلها حتى تستمتع بتحسن حالتك الاجتماعية، وعلى الصعيد الصحى مواليد الجوزاء من الأشخاص الذين يفضلون الاختلاف فى الأذواق إلى جانب الاعتناء بالصحة ونظافة الجسم ويهتمون بمنظرهم الخارجى، ذلك الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع الروح المعنوية والشعور بالراحة النفسية.

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مصر 365

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