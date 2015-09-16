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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 16/9/2015

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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 16/9/2015 حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 16/9/2015

لبرج الحمل:


>ربما تواجه بعض المشكلات فى مجال العملن لكنك ستتمكن من تجاوزها بالتفكير الحكيم والإرادة القوية.

سوف تقاجأ اليوم بمقابلة حبيب قديم فيؤدى ذلك إلى تحريك مشاعرك نحوه، فاحذر القيام يأى خطوة نحوه إلا بعد التأكد من حقيقة مشاعرك تجاهه.

قد تعانى اليوم كثير من الإرهاق بسبب ضغوط العمل الكثيرة، لكنك إذا حصلت على فترة من الراحة سوف تتحسن صحتك كثيرا.

رؤية علماء الفلك لبرج الحمل 2015 :


>يرى علماء الفلك أنك من الأشخاص ذوى الطبع الحنون وفى خلال بحثك عن الاهتمام والشخص الذى يهتم بك، ستجد الشخص الذى يعترف لك بأنه يحبك، لكن احذر من الدخول فى علاقة حب من طرف واحد أو تتعلق بشخص لا يهتم لأمرك لأن العلاقة فى هذه الحالة تدمرك، ومن الناحية العملية أشاروا إلى أن العمل الذى تقوم به يحتاج إلى المزيد من الأوقات تزيد عن الوقت الذى خصصته للعمل فلا تيأس واستمر فى بذل المجهود حتى تصل إلى المكانة العالية، حاول التقرب إلى الأصدقاء واحرص على توجيه النصائح لهم فهم يحتاجون إليك وإلى نصائحك المفيدة.

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مصر 365

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