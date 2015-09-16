حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 16/9/2015

حظك اليوم لبرج الحوت:

>احرص اليوم على ترك الأمور التى تشغلك عن عملك واحرص على الانتباه إلى المهام التى تقوم بها، حتى تتمكن من إنهائها والوصول سريعا إلى مرادك.

تحتاج اليوم إلى إظهار المشاعر الكامنة بداخلك تجاه الحبيب، وحاول أن تغير شعوره من ناحيتك، حيث يرى أنك لم تعد تهتم به ولا تشركه فى حياتك العادية.

قد تواجه بعض الاضطرابات فى القلب، لكن لا تقلق واحرص على مراجعة الطبيب فى أقرب وقت حتى لا تتعرض لمخاطر صحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت 2015 :

>يرى علماء الفلك أن هذه السنة هى وقت الإقدام على الخطوات الكبيرة بعد مرور فترة من التخبط والتأرجح بين الأمور الجيدة والأمور السيئة، ويبشرون مولود الحوت أنه سيحصل على العديد من المفاجآت خلال هذا العام تنسيه السنوات الماضية بظروفها، وتمكنه من العيش مستقرا، حيث يتكيف مع الظروف الجديدة، كما أن أشخاص الحوت سيعيشون عاما من التقدم والازدهار والحصاد المثمر خاصة فى فصل الصيف.