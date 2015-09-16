أخبار عاجلة

السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
بالصور.. العثور على 6 حمير مذبوحة بأسوان -
البترول: توقيع اتفاق مع العراق لتوريد 2 مليون برميل خام شهريا -
مؤتمر «إنقاذ نهر النيل» يوصي بوضع استراتيجية لوقف التعديات -
اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 16/9/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 16/9/2015 حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 16/9/2015

لبرج الحوت:


>احرص اليوم على ترك الأمور التى تشغلك عن عملك واحرص على الانتباه إلى المهام التى تقوم بها، حتى تتمكن من إنهائها والوصول سريعا إلى مرادك.

تحتاج اليوم إلى إظهار المشاعر الكامنة بداخلك تجاه الحبيب، وحاول أن تغير شعوره من ناحيتك، حيث يرى أنك لم تعد تهتم به ولا تشركه فى حياتك العادية.

قد تواجه بعض الاضطرابات فى القلب، لكن لا تقلق واحرص على مراجعة الطبيب فى أقرب وقت حتى لا تتعرض لمخاطر صحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت 2015 :


>يرى علماء الفلك أن هذه السنة هى وقت الإقدام على الخطوات الكبيرة بعد مرور فترة من التخبط والتأرجح بين الأمور الجيدة والأمور السيئة، ويبشرون مولود الحوت أنه سيحصل على العديد من المفاجآت خلال هذا العام تنسيه السنوات الماضية بظروفها، وتمكنه من العيش مستقرا، حيث يتكيف مع الظروف الجديدة، كما أن أشخاص الحوت سيعيشون عاما من التقدم والازدهار والحصاد المثمر خاصة فى فصل الصيف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى