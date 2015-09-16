حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 16/9/2015

حظك اليوم لبرج الدلو:

>يحتاج إليك زملاء العمل اليوم لإنقاذ الوضع قبل حدوث أية مشاكل فى العمل، فلا تتأخر عنهم حتى لا يفقدوا الثقة بك ويشعروا بعد الاهتمام منك.

ربما تجد بعض الأشخاص ممن يشعرون بالانزعاج من سير العلاقة بينك وبين الشريك بشكل جيد ويسعون إلى إفساد حالة الود والانسجام التى تشعر بها مع الحبيب فلا تستغرب لذلك وحاول تجاهلهم.

>قد يرتفع معدل السكر فى الدم خلال الفترة المقبلة، وفى هذه الحالة أنت فى حاجة إلى المتابعة مع الطبيب حتى تتفادى أى مخاطر صحية يمكن أن تحدث.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو 2015: