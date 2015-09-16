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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 16/9/2015

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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 16/9/2015 حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 16/9/2015

لبرج الدلو:


>يحتاج إليك زملاء العمل اليوم لإنقاذ الوضع قبل حدوث أية مشاكل فى العمل، فلا تتأخر عنهم حتى لا يفقدوا الثقة بك ويشعروا بعد الاهتمام منك.

ربما تجد بعض الأشخاص ممن يشعرون بالانزعاج من سير العلاقة بينك وبين الشريك بشكل جيد ويسعون إلى إفساد حالة الود والانسجام التى تشعر بها مع الحبيب فلا تستغرب لذلك وحاول تجاهلهم.
>قد يرتفع معدل السكر فى الدم خلال الفترة المقبلة، وفى هذه الحالة أنت فى حاجة إلى المتابعة مع الطبيب حتى تتفادى أى مخاطر صحية يمكن أن تحدث.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو 2015:


>يقول علماء الفلك إن عام 2015 لمواليد الدلو هو عام التحديات والصعوبات والتغيرات الجذرية، فقد يجد مولود الدلو نفسه بين ليلة وضحاها فى مجال عمل جديد لم يكن يحسب له من قبل، وعلى الصعيد العاطفى أشاروا إلى أن الكثير من مواليد سيشعرون بالتوتر العاطفى وقد يلجأون إلى إنهاء الكثير من العلاقات التى تسبب لهم القلق وعدم الراحة، بالنسبة للحياة الاجتماعية ستبدو مميزة وتنفتح أمامهم الفرص الكثيرة للدخول فى علاقات جديدة تفيدهم فى الحياة العملية والشخصية.
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مصر 365

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