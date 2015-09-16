حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 16/9/2015

حظك اليوم لبرج السرطان:

>ربما تشعر اليوم ببعض الانزعاج من تصرفات بعض الزملاء فى مجال العمل فحاول أن تتجاهلهم ولا تنتبه إليهم حتى لا يشغلوك عن أداء الواجبات الخاصة بك.

تعود الحالة العاطفية بينك وبين الشريك إلى الاستقرار بشكل سريع، ولكن احرص على عدم القيام بأى شيء يؤدى إلى سوء العلاقة مرة أخرى.

تتعرض اليوم إلى الكثير من المواقف التى تثير غضبك وانفعالك وهذا يسبب لك ارتفاع فى ضغط الدم، حاول الهدوء والسيطرة على أعصابك حتى لا تصاب بمرض خطير.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان 2015:

>يرى علماء الفلك أن مواليد السرطان فى هذه العام سوف يقومون بالتضحية من أجل عائلته وأصدقائهم ووضع هؤلاء الأشخاص فى قائمة الاهتمامات الأولى، وينصحون بالحفاظ على الحالة الصحية فى الفترة المقبلة والبعد عن التوتر والانزعاج حتى يستطيعوا مواصلة الجهد نحو التقدم، كما أشاروا إلى أن أعمالهم ومشروعاتهم فى طريقها للنمو بشكل جيد وتبشرهم بالعديد من المفاجآت على مدار العام 2015