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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 16/9/2015

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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 16/9/2015 حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 16/9/2015

لبرج العذراء:


>قد تمر اليوم ببعض العقبات التى تؤثر على استقرارك فى مجال العمل فحاول أن تتجاوزها، واحرص على توثيق العلاقة مع الزملاء والعمل كفريق لنشر روح التعاون بينكم.

تشعر بانزعاج الحبيب منك هذه الفتره وترى أمامك العديد من الفرص التى تساعدك على إصلاح الوضع، لا تتردد فى اختيار الفرصة المناسبة لمصالحته.

تشعر بالألم الشديد فى بعض مناطق الجسم ولا تعرف ما السبب، فحاول تناول بعض المسكنات والذهاب إلى الطبيب لعمل الفحوصات الممكنة فى أقرب وقت.

رؤية علماء الفلك العذراء 2015:


>يرى علماء الفلك أن مواليد يتمتعون بالمكانة الجيدة فى العمل ويشعرون بالتفاف الجميع من حولهم لمنحهم الشعور بالثقة وتدعوهم إلى ابتكار الجديد من الأفكار التى تزيد من الروعة والإبداع فى أعمالهم، ويشيرون إلى أن أشخاص العذراء يهتمون بالنظافة الشخصية فهى جزء من شخصيتهم، كما أن أشخاص العذراء أذكياء جدًا بحيث يمكنهم الوصول إلى الطرق التى تساعدهم على صنع المال.

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مصر 365

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