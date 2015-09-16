حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 16/9/2015

حظك اليوم لبرج العذراء:

>قد تمر اليوم ببعض العقبات التى تؤثر على استقرارك فى مجال العمل فحاول أن تتجاوزها، واحرص على توثيق العلاقة مع الزملاء والعمل كفريق لنشر روح التعاون بينكم.

تشعر بانزعاج الحبيب منك هذه الفتره وترى أمامك العديد من الفرص التى تساعدك على إصلاح الوضع، لا تتردد فى اختيار الفرصة المناسبة لمصالحته.

تشعر بالألم الشديد فى بعض مناطق الجسم ولا تعرف ما السبب، فحاول تناول بعض المسكنات والذهاب إلى الطبيب لعمل الفحوصات الممكنة فى أقرب وقت.

رؤية علماء الفلك العذراء 2015: