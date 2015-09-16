حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 16/9/2015

حظك اليوم لبرج العقرب:

>أنت من الأشخاص المجتهدين ولكنك تتعثر فى توظيف قدراتك فى مجال العمل، ربما تحتاج إلى اكتساب المزيد من الخبرة وسوف تصبح حال أفضل

هناك العديد من العقبات التى ستواجهها والتحديات التى ستخوضها من أجل الحصول على قلب الحبيب، فحاول الصمود وعدم الاستسلام إلى أن تفوز به.

أنت تهمل صحتك كثيرًا هذه الفترة وهذا الأمر يعرضك للخطر فحاول الانتباه لحالتك الصحية ولنفسك قبل أن يتدهور الوضع ويسوء أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك العقرب 2015:

>يرى علماء الفلك أن مولود العقرب سيواجه بعض المشكلات التى بدأت معه فى أواخر العام الماضى ولكنه سيتلقى الكثير من الفرص الممتازة للربح والخروج من الحياة التعيسة التى لازمته طيلة الفترة الماضية إلى الحياة السعيدة المقبلة، كما أنه سيشهد عامًا من الاستقرار وتوافر الحظ بشكل كبير مما يمكنه من الوصول لأهدافه وتحقيق الأحلام الكثيرة والوصول إلى النجاحات المرغوبة.