أخبار عاجلة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 16/9/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 16/9/2015 حظك اليوم برج القوس الأربعاء 16/9/2015

لبرج القوس:


>تبذل اليوم المزيد من الجهد والعمل الدءوب الذى يمكنك من الوصول إلى المناصب التى تحلم منذ البداية بالوصول إليها.

تحتاج إلى التفكير الجيد فى طرق التخلص من الصعوبات التى تواجهك فى علاقتك بالشريك، عليك البحث عن الحلول المناسبة التى تمكنكم من تجاوز الأمر

احذر السهر الكثير واحرص على النوم المبكر حتى تتفادى الإصابة بالإرهاق، فالسهر يضعف الجهاز المناعى ويمكن المرض من الجسم بكل سهولة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس 2015:


>يرى علماء الفلك أن العام 2015 بالنسبة لمواليد القوس هو عام استثنائى تتم فيه مرحلة النضج حيث يبدأ أشخاص القوس فى الحياة المهنية الخاصة التى تمكنهم من التطلع نحو كل جديد ويتمكنون من اتخاذ القرارات الحاسمة التى تساعد على التقدم والازدهار، كما أنهم سيتمكنون من التخلص من الضغوطات التى كانت تلازمهم فى الفترة الماضية، وعلى الصعيد العاطفى فإن مولود القوس سوف يتمكن من مقابلة من يستحق الحب والاهتمام ويتخلى عن من يتصفون بالأنانية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى