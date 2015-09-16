حظك اليوم برج القوس الأربعاء 16/9/2015

حظك اليوم لبرج القوس:

>تبذل اليوم المزيد من الجهد والعمل الدءوب الذى يمكنك من الوصول إلى المناصب التى تحلم منذ البداية بالوصول إليها.

تحتاج إلى التفكير الجيد فى طرق التخلص من الصعوبات التى تواجهك فى علاقتك بالشريك، عليك البحث عن الحلول المناسبة التى تمكنكم من تجاوز الأمر

احذر السهر الكثير واحرص على النوم المبكر حتى تتفادى الإصابة بالإرهاق، فالسهر يضعف الجهاز المناعى ويمكن المرض من الجسم بكل سهولة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس 2015:

>يرى علماء الفلك أن العام 2015 بالنسبة لمواليد القوس هو عام استثنائى تتم فيه مرحلة النضج حيث يبدأ أشخاص القوس فى الحياة المهنية الخاصة التى تمكنهم من التطلع نحو كل جديد ويتمكنون من اتخاذ القرارات الحاسمة التى تساعد على التقدم والازدهار، كما أنهم سيتمكنون من التخلص من الضغوطات التى كانت تلازمهم فى الفترة الماضية، وعلى الصعيد العاطفى فإن مولود القوس سوف يتمكن من مقابلة من يستحق الحب والاهتمام ويتخلى عن من يتصفون بالأنانية .