حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 16/9/2015

حظك اليوم لبرج الميزان:

>تتمكن اليوم من اتخاذ عدد من الفرارات المهنية الحاسمة التى من خلالها يمكنك رسم خطوات حياتك المستقبلية، ما يساعدك على الوصول لأهدافك بمنتهى السرعة.

انفصالك عن الحبيب فى تلك الفترة أمر سيئ ويمكنه التأثير على حياتك بشكل سلبى فحاول الوصول إلى حل سريع بدلاً من انهاء العلاقة

>على الرغم من الضغوط الكثيرة التى تعرضت لها فى الفترة الماضية فى مجال العمل، إلا أن حالتك الصحية لم تتأثر بها بفضل حفاظك على النوم الكافى.

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توقعات العلماء لبرج الميزان 2015:

>يرى علماء الفلك برج الميزان أن هذه الفترة هى مرحلة الانتقال من الظلام إلى النور، وأنه سيشهد العديد من الإطلالات الملهمة لأصحابه خلال الفترة المقبلة من العام الجديد، كما أنهم سوف يتمكنون من التخلص من العقبات التى لاحقتهم على مدار الفترة الماضية، وأن بإمكانهم الاستفادة من الاتصالات بينهم وبين عدد من الشخصيات المهمة لمساعدتهم على تحقيق الأحلام.