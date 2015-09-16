أخبار عاجلة

السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
بالصور.. العثور على 6 حمير مذبوحة بأسوان -
البترول: توقيع اتفاق مع العراق لتوريد 2 مليون برميل خام شهريا -
مؤتمر «إنقاذ نهر النيل» يوصي بوضع استراتيجية لوقف التعديات -
اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 16/9/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 16/9/2015 حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 16/9/2015

لبرج الميزان:


>تتمكن اليوم من اتخاذ عدد من الفرارات المهنية الحاسمة التى من خلالها يمكنك رسم خطوات حياتك المستقبلية، ما يساعدك على الوصول لأهدافك بمنتهى السرعة.

انفصالك عن الحبيب فى تلك الفترة أمر سيئ ويمكنه التأثير على حياتك بشكل سلبى فحاول الوصول إلى حل سريع بدلاً من انهاء العلاقة
>على الرغم من الضغوط الكثيرة التى تعرضت لها فى الفترة الماضية فى مجال العمل، إلا أن حالتك الصحية لم تتأثر بها بفضل حفاظك على النوم الكافى.
>

توقعات العلماء لبرج الميزان 2015:


>يرى علماء الفلك برج الميزان أن هذه الفترة هى مرحلة الانتقال من الظلام إلى النور، وأنه سيشهد العديد من الإطلالات الملهمة لأصحابه خلال الفترة المقبلة من العام الجديد، كما أنهم سوف يتمكنون من التخلص من العقبات التى لاحقتهم على مدار الفترة الماضية، وأن بإمكانهم الاستفادة من الاتصالات بينهم وبين عدد من الشخصيات المهمة لمساعدتهم على تحقيق الأحلام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى