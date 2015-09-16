حظك اليوم للأبراج الفلكية الأربعاء 16/9/2015

حظك اليوم لبرج الأسد:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد 2015:

حظك اليوم لبرج الثور:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور 2015 :

حظك اليوم لبرج الجدى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى 2015:

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء 2015 :

حظك اليوم لبرج الحمل:

رؤية علماء الفلك لبرج الحمل 2015:

حظك اليوم لبرج الحوت:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت 2015:

حظك اليوم لبرج الدلو:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو 2015:

حظك اليوم لبرج السرطان:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان 2015:

حظك اليوم لبرج العذراء:

رؤية علماء الفلك العذراء 2015:

حظك اليوم لبرج العقرب:

توقعات علماء الفلك العقرب 2015:

حظك اليوم لبرج القوس:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس 2015:

حظك اليوم لبرج الميزان:

>حاول الابتعاد عن الاستهتار حتى لا يسبب إليك الكثير من المشاكل فى العمل، واحرص على تصحيح أوضاعك مع الزملاء وسيصبح كل شىء على ما يرام.>تشعر بالانزعاج الشديد نتيجة عدم استقرار حياتك العاطفية مع الحبيب، حاول التفكير فى حل المشكلات الموجودة بينكما حتى تعود الأمور إلى نصابها.>تحتاج اليوم إلى ممارسة الكثير من التمارين الرياضية التى تساعدك على استعادة اللياقة البدنية فى أسرع وقت.>يرى علماء الفلك أن مواليد برج الأسد عليهم الاستعداد فى الفترة المقبلة لاكتساب الخبرات من الكبار الذين خاضوا العديد والعديد من التجارب السابقة، واستنتاج خلاصة السنوات التى قضوها فى العمل وبذل الجهد حتى يتمكنوا من مواصلة الكفاح للوصول للهدف، كما أن شخص الأسد من أكثر الأشخاص اهتماما بصحته وهذا يجعله قدوة لأسرته وأصدقائه، لكنه يتعرض إلى الانفعال نظرا للمواقف اليومية العادية التى يمر بها جميع الناس.>أنت شخص مثالى فى العمل وتتمتع بالجدية وبذل الكثير من الجهود فى سبيل إنجاز مهامك وتتعامل مع زملائك بشىء من الحكمة، كل تلك الصفات تجعل الأمور فى صالحك.>تحتاج اليوم إلى مصارحة الحبيب بكل ما يزعجك ويشغل تفكيرك، فربما يمكنه مساعدتك فى إصلاح بعض الأمور وتجاوز العقبات التى تواجهك.>ربما يصيبك اليوم صداع يجعلك تشعر بالانزعاج والتوتر على مدار اليوم فحاول تناول بعض المسكنات للتخلص من ذلك المرض والشعور بالراحة.>يرى علماء الفلك أن مواليد الثور لابد وأن يمتنعوا عن الدخول فى علاقات من طرف واحد لأنها لا تستمر كثيرا، ولابد من بناء العلاقة على أسس من التفاهم والحب الصادق حتى يستمتع جميع الأطراف باستقرار العلاقة، كما أن شخص الثور لديه الشخصية القادرة على جذب الآخرين فهو من الشخصيات المحبوبة، وبإقباله على المساعدة والتضحية من أجل الآخرين يجعله محل تقدير الكثير من الأصدقاء، وسوف يلقى السهولة والتعامل الجيد مع الأشخاص فى العمل، ولديك القدرة الكافية على لتصدى لمحاولات من يقفون فى طريقك للنجاح.>قد تحصل على بعض الفرص المهمة اليوم التى تساعدك على تحسين أوضاعك فى مجال العمل، ففكر جيدا حتى تتمكن من اتخاذ القرار المناسب.>حول التخلص من بعض الصداقات التى تسبب المشكلات فى الحياة العاطفية بينك وبين الشريك، إذا كنت تريد العيش فى حياة مستقرة.>احذر التوتر والعصبية وتجنب الأمور التى تزعجك خلال هذه الفترة حتى تتمكن من استعادة عافيتك والتمتع بالصحة الجيدة.>يقول علماء الفلك إن مواليد الجدى هذا العام سوف يخوضون التجارب الكثيرة التى تمكنهم من معرفة المزيد عن الحياة المهنية، وأشاروا إلى أنهم سيواجهون عاما من التحديات الكبيرة التى تتطلب المهارة، وتلك المهارة تحتاج إلى تخطى المزيد من الصعوبات التى تنقل الإنسان من مرحلة التفكير إلى مرحلة التنفيذ، كما أن التطورات والإنجازات والتغييرات التى طالما انتظرتها فى الفترة الأخيرة سوف تتحقق على مدار هذا العام.>لديك الكثير من الإمكانيات التى تساعدك على تعويض الخسائر التى تعرضت لها الفترة الماضة فى مجال العمل، فقط احرص على ترتيب الأفكار وتنفيذها حسب الأولوية.>لا تسمح لأى شخص من العائلة أو الأشخاص المقربين بالتدخل فى أمور حياتك الشخصية إذا كنت تريدها هادئة مستقرة.>تشعر اليوم بحالة من الهدوء التى ينتابك هذه الفترة، وهذا الأمر جيد بالنسبة لك، حيث يساعدك على تحسين وضعك الصحى، فلا تقلق.>يرى علماء الفلك أنك مولود الجوزاء لا بد وأن تقترب من أصدقائك وتقوى العلاقات بينكم فهم يحتاجون إليك، كما عودتهم وحاول تقديم المساعدة إليهم، وتكون هذه الفترة هى فترة تجديد النشاط الخاص بك فحاول أن تستغلها فى إنجاز العديد من المهمات التى كنت تؤجلها حتى تستمتع بتحسن حالتك الاجتماعية، وعلى الصعيد الصحى مواليد الجوزاء من الأشخاص الذين يفضلون الاختلاف فى الأذواق إلى جانب الاعتناء بالصحة ونظافة الجسم ويهتمون بمنظرهم الخارجى، ذلك الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع الروح المعنوية والشعور بالراحة النفسية.>ربما تواجه بعض المشكلات فى مجال العملن لكنك ستتمكن من تجاوزها بالتفكير الحكيم والإرادة القوية.>سوف تقاجأ اليوم بمقابلة حبيب قديم فيؤدى ذلك إلى تحريك مشاعرك نحوه، فاحذر القيام يأى خطوة نحوه إلا بعد التأكد من حقيقة مشاعرك تجاهه.>قد تعانى اليوم كثير من الإرهاق بسبب ضغوط العمل الكثيرة، لكنك إذا حصلت على فترة من الراحة سوف تتحسن صحتك كثيرا.>يرى علماء الفلك أنك من الأشخاص ذوى الطبع الحنون وفى خلال بحثك عن الاهتمام والشخص الذى يهتم بك، ستجد الشخص الذى يعترف لك بأنه يحبك، لكن احذر من الدخول فى علاقة حب من طرف واحد أو تتعلق بشخص لا يهتم لأمرك لأن العلاقة فى هذه الحالة تدمرك، ومن الناحية العملية أشاروا إلى أن العمل الذى تقوم به يحتاج إلى المزيد من الأوقات تزيد عن الوقت الذى خصصته للعمل فلا تيأس واستمر فى بذل المجهود حتى تصل إلى المكانة العالية، حاول التقرب إلى الأصدقاء واحرص على توجيه النصائح لهم فهم يحتاجون إليك وإلى نصائحك المفيدة.>احرص اليوم على ترك الأمور التى تشغلك عن عملك واحرص على الانتباه إلى المهام التى تقوم بها، حتى تتمكن من إنهائها والوصول سريعا إلى مرادك.>تحتاج اليوم إلى إظهار المشاعر الكامنة بداخلك تجاه الحبيب، وحاول أن تغير شعوره من ناحيتك، حيث يرى أنك لم تعد تهتم به ولا تشركه فى حياتك العادية.>قد تواجه بعض الاضطرابات فى القلب، لكن لا تقلق واحرص على مراجعة الطبيب فى أقرب وقت حتى لا تتعرض لمخاطر صحية.>يرى علماء الفلك أن هذه السنة هى وقت الإقدام على الخطوات الكبيرة بعد مرور فترة من التخبط والتأرجح بين الأمور الجيدة والأمور السيئة، ويبشرون مولود الحوت أنه سيحصل على العديد من المفاجآت خلال هذا العام تنسيه السنوات الماضية بظروفها، وتمكنه من العيش مستقرا، حيث يتكيف مع الظروف الجديدة، كما أن أشخاص الحوت سيعيشون عاما من التقدم والازدهار والحصاد المثمر خاصة فى فصل الصيف.>يحتاج إليك زملاء العمل اليوم لإنقاذ الوضع قبل حدوث أية مشاكل فى العمل، فلا تتأخر عنهم حتى لا يفقدوا الثقة بك ويشعروا بعد الاهتمام منك.>ربما تجد بعض الأشخاص ممن يشعرون بالانزعاج من سير العلاقة بينك وبين الشريك بشكل جيد ويسعون إلى إفساد حالة الود والانسجام التى تشعر بها مع الحبيب فلا تستغرب لذلك وحاول تجاهلهم.>قد يرتفع معدل السكر فى الدم خلال الفترة المقبلة، وفى هذه الحالة أنت فى حاجة إلى المتابعة مع الطبيب حتى تتفادى أى مخاطر صحية يمكن أن تحدث.>يقول علماء الفلك إن عام 2015 لمواليد الدلو هو عام التحديات والصعوبات والتغيرات الجذرية، فقد يجد مولود الدلو نفسه بين ليلة وضحاها فى مجال عمل جديد لم يكن يحسب له من قبل، وعلى الصعيد العاطفى أشاروا إلى أن الكثير من مواليد برج الدلو سيشعرون بالتوتر العاطفى وقد يلجأون إلى إنهاء الكثير من العلاقات التى تسبب لهم القلق وعدم الراحة، بالنسبة للحياة الاجتماعية ستبدو مميزة وتنفتح أمامهم الفرص الكثيرة للدخول فى علاقات جديدة تفيدهم فى الحياة العملية والشخصية.>ربما تشعر اليوم ببعض الانزعاج من تصرفات بعض الزملاء فى مجال العمل فحاول أن تتجاهلهم ولا تنتبه إليهم حتى لا يشغلوك عن أداء الواجبات الخاصة بك.>تعود الحالة العاطفية بينك وبين الشريك إلى الاستقرار بشكل سريع، ولكن احرص على عدم القيام بأى شيء يؤدى إلى سوء العلاقة مرة أخرى.>تتعرض اليوم إلى الكثير من المواقف التى تثير غضبك وانفعالك وهذا يسبب لك ارتفاع فى ضغط الدم، حاول الهدوء والسيطرة على أعصابك حتى لا تصاب بمرض خطير.>يرى علماء الفلك أن مواليد السرطان فى هذه العام سوف يقومون بالتضحية من أجل عائلته وأصدقائهم ووضع هؤلاء الأشخاص فى قائمة الاهتمامات الأولى، وينصحون بالحفاظ على الحالة الصحية فى الفترة المقبلة والبعد عن التوتر والانزعاج حتى يستطيعوا مواصلة الجهد نحو التقدم، كما أشاروا إلى أن أعمالهم ومشروعاتهم فى طريقها للنمو بشكل جيد وتبشرهم بالعديد من المفاجآت على مدار العام 2015.>قد تمر اليوم ببعض العقبات التى تؤثر على استقرارك فى مجال العمل فحاول أن تتجاوزها، واحرص على توثيق العلاقة مع الزملاء والعمل كفريق لنشر روح التعاون بينكم.>تشعر بانزعاج الحبيب منك هذه الفتره وترى أمامك العديد من الفرص التى تساعدك على إصلاح الوضع، لا تتردد فى اختيار الفرصة المناسبة لمصالحته.>تشعر بالألم الشديد فى بعض مناطق الجسم ولا تعرف ما السبب، فحاول تناول بعض المسكنات والذهاب إلى الطبيب لعمل الفحوصات الممكنة فى أقرب وقت.>يرى علماء الفلك أن مواليد برج العذراء يتمتعون بالمكانة الجيدة فى العمل ويشعرون بالتفاف الجميع من حولهم لمنحهم الشعور بالثقة وتدعوهم إلى ابتكار الجديد من الأفكار التى تزيد من الروعة والإبداع فى أعمالهم، ويشيرون إلى أن أشخاص العذراء يهتمون بالنظافة الشخصية فهى جزء من شخصيتهم، كما أن أشخاص العذراء أذكياء جدًا بحيث يمكنهم الوصول إلى الطرق التى تساعدهم على صنع المال.>أنت من الأشخاص المجتهدين ولكنك تتعثر فى توظيف قدراتك فى مجال العمل، ربما تحتاج إلى اكتساب المزيد من الخبرة وسوف تصبح حال أفضل>هناك العديد من العقبات التى ستواجهها والتحديات التى ستخوضها من أجل الحصول على قلب الحبيب، فحاول الصمود وعدم الاستسلام إلى أن تفوز به.>أنت تهمل صحتك كثيرًا هذه الفترة وهذا الأمر يعرضك للخطر فحاول الانتباه لحالتك الصحية ولنفسك قبل أن يتدهور الوضع ويسوء أكثر من ذلك.>يرى علماء الفلك أن مولود العقرب سيواجه بعض المشكلات التى بدأت معه فى أواخر العام الماضى ولكنه سيتلقى الكثير من الفرص الممتازة للربح والخروج من الحياة التعيسة التى لازمته طيلة الفترة الماضية إلى الحياة السعيدة المقبلة، كما أنه سيشهد عامًا من الاستقرار وتوافر الحظ بشكل كبير مما يمكنه من الوصول لأهدافه وتحقيق الأحلام الكثيرة والوصول إلى النجاحات المرغوبة.>تبذل اليوم المزيد من الجهد والعمل الدءوب الذى يمكنك من الوصول إلى المناصب التى تحلم منذ البداية بالوصول إليها.>تحتاج إلى التفكير الجيد فى طرق التخلص من الصعوبات التى تواجهك فى علاقتك بالشريك، عليك البحث عن الحلول المناسبة التى تمكنكم من تجاوز الأمر>احذر السهر الكثير واحرص على النوم المبكر حتى تتفادى الإصابة بالإرهاق، فالسهر يضعف الجهاز المناعى ويمكن المرض من الجسم بكل سهولة.>يرى علماء الفلك أن العام 2015 بالنسبة لمواليد القوس هو عام استثنائى تتم فيه مرحلة النضج حيث يبدأ أشخاص القوس فى الحياة المهنية الخاصة التى تمكنهم من التطلع نحو كل جديد ويتمكنون من اتخاذ القرارات الحاسمة التى تساعد على التقدم والازدهار، كما أنهم سيتمكنون من التخلص من الضغوطات التى كانت تلازمهم فى الفترة الماضية، وعلى الصعيد العاطفى فإن مولود القوس سوف يتمكن من مقابلة من يستحق الحب والاهتمام ويتخلى عن من يتصفون بالأنانية.>تتمكن اليوم من اتخاذ عدد من الفرارات المهنية الحاسمة التى من خلالها يمكنك رسم خطوات حياتك المستقبلية، ما يساعدك على الوصول لأهدافك بمنتهى السرعة.

انفصالك عن الحبيب فى تلك الفترة أمر سيئ ويمكنه التأثير على حياتك بشكل سلبى فحاول الوصول إلى حل سريع بدلاً من انهاء العلاقة

على الرغم من الضغوط الكثيرة التى تعرضت لها فى الفترة الماضية فى مجال العمل، إلا أن حالتك الصحية لم تتأثر بها بفضل حفاظك على النوم الكافى.

>

توقعات العلماء لبرج الميزان 2015:

>يرى علماء الفلك برج الميزان أن هذه الفترة هى مرحلة الانتقال من الظلام إلى النور، وأنه سيشهد العديد من الإطلالات الملهمة لأصحابه خلال الفترة المقبلة من العام الجديد، كما أنهم سوف يتمكنون من التخلص من العقبات التى لاحقتهم على مدار الفترة الماضية، وأن بإمكانهم الاستفادة من الاتصالات بينهم وبين عدد من الشخصيات المهمة لمساعدتهم على تحقيق الأحلام.