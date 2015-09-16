قطع مياه الشرب عن مدينتين بالشرقية بسبب الإصلاحات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عن انقطاع المياه عن مدينتى فاقوس والقرين صباح اليوم الأربعاء الموافق 16/9/2015 حتى الساعة الخامسة عصراً يوم الخميس الموافق 17/9/2015.

وقالت الشركة إن ذلك بسبب غلق ترعة السعدية للقيام بأعمال التطهير ونظافة الترعة من الحشائش والمخلفات، مما يؤدى إلى توقف محطة مياه الوابورات المرشحة بقطاع فاقوس ومحطة مياه القرين المرشحة المغذاة من مياه هذه الترعة.

وأهابت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة وجميع المدارس والمعاهد الأزهرية، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال اللازمة.