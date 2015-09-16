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الخميس.. احتفالية كبرى لجامعة الطفل بالقاهرة

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الخميس.. احتفالية كبرى لجامعة الطفل بالقاهرة الخميس.. احتفالية كبرى لجامعة الطفل بالقاهرة
أعلن الدكتور عمرو مصطفى مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة عن تنظيم احتفالية كبرى لجامعة الطفل، وذلك يوم الخميس الموافق 17/9/2015 فى الساعة الخامسة مساء بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

وذلك برعاية الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة والأستاذ الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، وسوف يتم تكريم الأطفال الذين حققوا نجاحاً فى البرامج العلمية المقدمة لهم؛ حيث قاموا بالتدريب على تسعة مجالات علمية شاملة (التكنولوجيا الحيوية – الصحة – الإنسانيات – علم الفضاء – التنوع البيئى – المياه والطاقة – التمثيل – الرسم – المشغولات اليدوية) وبتدريب من أعضاء هيئة تدريس من قبل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأوضح مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة أن المشروع حقق نجاحاً عظيماً فى كل المجالات، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب لدى الأطفال فى كل المجالات، ما دفع أولياء الأمور بالمطالبة باستمرار البرنامج طوال العام واستمراريته كل عام.

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مصر 365