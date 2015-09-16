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انسحاب مرشح ثان بدائرة العاشر عن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة

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انسحاب مرشح ثان بدائرة العاشر عن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة انسحاب مرشح ثان بدائرة العاشر عن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة
أعلن أحمد سرور المدير الإدارى بمستشفى خميس التخصصى وأمين سابق بحزب الكرامة الناصرى بالعاشر وأمين مساعد محافظة الشرقية، والحاصل على رقم 15 بعد تقديم أوراق ترشحه وانسحابه أيضا من خوض الانتخابات بالدائرة الرابعة فى العاشر من رمضان على المقعد الفردى.

جدير بالذكر أن مكرم محمد المرسى وشهرته مكرم النبراوى مدرس اللغة الإنجليزية بالأزهر والحاصل على رقم 1 وتقدم بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، أعلن أيضا انسحابه بعد إعلان المحكمة الإدارية العليا رفضها الطعون المقدمة من بعض المرشحين، والذى قضى بإعادة توقيع الكشف الطبى على المرشحين السابقين ووقف قرار العليا للانتخابات بسريان الكشف السابق.

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