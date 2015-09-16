نيابة منشأة ناصر تخلى سبيل البغدادى بعد التحقيق معه ببلاغ سما المصرى ضده

قررت نيابة منشأة ناصر، منذ قليل، إخلاء سبيل حيدر البغدادى البرلمانى السابق، بضمان محل إقامته، بعد التحقيق معه فى البلاغ الذى قدمته سما المصرى ضده صباح أمس، وتوجه الحرس بصحبة البغدادى تمهيدا لخروجه من قسم شرطة منشأة ناصر، بعد كتابته تعهد بعدم التعرض لسما المصرى .

وكانت سما المصرى، المرشحة المحتملة فى انتخابات مجلس النواب عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، تقدمت ببلاغ لنيابة جنوب القاهرة ضد حيدر البغدادى، تتهمه فيه بتهديدها حال نزولها دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، وهى نفس الدائرة التى ينافسها فيها "بغدادى".

- وصول سما المصرى وحيدر بغدادى نيابة منشأة ناصر للتحقيق فى بلاغ السب والقذف

- نيابة غرب القاهرة تحول بلاغ سما المصرى ضد حيدر البغدادى لقسم منشأة ناصر

- بالفيديو..سما المصرى تقدم بلاغا ضد حيدر البغدادى: "ما بلاش أنت "

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