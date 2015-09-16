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حزب التجمع: "فى حب مصر" قائمة وطنية ويجب دعمها لمواجهة "النور"

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حزب التجمع: "فى حب مصر" قائمة وطنية ويجب دعمها لمواجهة "النور" حزب التجمع: "فى حب مصر" قائمة وطنية ويجب دعمها لمواجهة "النور"
قال علاء عصام أمين إعلام الشباب التقدمى بحزب التجمع، إن حزب التجمع يدعم قائمة فى حب برغم ما حدث بين القائمة ومرشح الحزب هلال الدندراوى، مشيرًا إلى أن قائمة فى حب مصر قائمة وطنية ولابد من دعمها فى مواجهة حزب النور.

وأوضح عصام لـ"اليوم السابع" أن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية بـ40 مرشحًا على المقاعد الفردية فقط لمواجهة التيار الدينى المتطرف، والفساد السياسى.


>- حزب التجمع يعلن برنامجه وموقفه من القوائم الانتخابية خلال أيام
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مصر 365

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