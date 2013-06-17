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عضو مجلس الشعب يشكو من ضآلة راتب مرسي

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عضو مجلس الشعب يشكو من ضآلة راتب مرسي عضو مجلس الشعب يشكو من ضآلة راتب مرسي
نافع: قنديل راتبه أعلى بفارق 2000 جنيه

كتب : سهيلة حامد منذ 39 دقيقة

أعرب ثروت نافع، عضو مجلس الشورى، عن استيائه من ضآلة مرتب الرئيس محمد مرسي، وقال مرسي يتقاضى 29 ألف جنيه شهريا وهو راتب ضئيل جدا بالنسبة لرئيس جمهورية، واقترح عليه أن يعمل عضو مجلس إدارة في وزارة الاتصالات ليحصل على راتب 60 ألف جنيه، مضيفا: "ماهو مهندس برضه".

كما أكد نافع، خلال لقاءه بقناة "الجزيرة مباشر "، تعقيبا على مناقشة موازنة رئاسة الجمهورية، أن راتب مجلس الوزراء أعلى من رئيس الجمهورية بفارق 2000 جنيه شهريا، حيث يبلغ راتبه 32 ألف جنيه شهريا.

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