ننشر سبب استبعاد 16 مرشحاً من انتخابات برلمان 2015 بأسوان

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بمحكمة أسوان الابتدائية، قبول أوراق 128 مرشحاً محتملا على مستوى الدوائر الخمس بالمحافظة من إجمالى 144 مرشحاً.

وفى الدائرة الأولى "قسم أسوان"، تم استبعاد 4 مرشحين من إجمالى 33 مرشحا، وجاء سبب استبعاد مرشح بسبب مانع طبى، والآخرين لعدم استكمال أوراقهم.

وفى الدائرة الثانية "دراو"، تم استبعاد مرشح من إجمالى 25، وجاء سبب استبعاده بسبب مانع طبى.

وفى الدائرة الثالثة "كوم أمبو"، تم استبعاد 4 مرشحين من إجمالى 24، وجاء سبب استبعاد المرشحين بسبب عدم استكمال أوراقهم.

وفى الدائرة الرابعة "إدفو"، تم استبعاد 4 مرشحين من إجمالى 46، وجاء سبب استبعاد اثنين مرشحين بسبب مانع طبى، واثنين مرشحين بسبب عدم تقديم أوراقهم كاملة.

وفى الدائرة الخامسة "نصر النوبة"، تم استبعاد 3 مرشحين من إجمالى 16، وجاء سبب استبعادهم لعدم استكمال أوراق ترشحهم.

كما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بأسوان، عن فتح باب الطعون على النتائج لمدة 3 أيام، بدءاً من 16 إلى 18 سبتمبر، والفصل فيها سيكون بدءاً من يوم 19 إلى يوم 27 سبتمبر الجارى.