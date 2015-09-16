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انفجارات عنيفة فى صنعاء عقب قصف شنه طيران التحالف على مواقع للحوثيين

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انفجارات عنيفة فى صنعاء عقب قصف شنه طيران التحالف على مواقع للحوثيين انفجارات عنيفة فى صنعاء عقب قصف شنه طيران التحالف على مواقع للحوثيين
هزت دوى انفجارات عنيفة مساء اليوم الثلاثاء مواقع مختلفة فى العاصمة صنعاء جراء غارات شنها طيران التحالف العربى على مواقع الحوثيين وقوات الجيش الموالى للرئيس اليمنى السابق على صالح.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الغارات استهدفت معسكر قوات الأمن الخاصة "الأمن المركزى سابقًا"، ومنزل الشيخ مجاهد أبو شوارب الموالى للرئيس اليمنى السابق على صالح فى شارع مجاهد.

وبحسب المصادر، فإن غارات أخرى استهدفت منزل قاسم سلام وزير السياحة السابق والموالى لصالح قرب السفارة ، إلى جانب استهداف منزل ا صالح فى منطقة حدة، ولم ترد أى تقارير عن الخسائر المادية والبشرية التى خلفتها تلك الغارات، فى حين لا يزال طيران التحالف يحلق فى أجواء العاصمة دون إطلاق المضادات الأرضية من قبل الحوثيين وقوات صالح.

وتأتى تلك الغارات بعد هدوء حذر شهدته العاصمة منذ أمس الاثنين..
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