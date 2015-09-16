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نجاة قيادى فى المقاومة من محاولة اغتيال فى محافظة تعز باليمن

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نجاة قيادى فى المقاومة من محاولة اغتيال فى محافظة تعز باليمن نجاة قيادى فى المقاومة من محاولة اغتيال فى محافظة تعز باليمن
نجا قيادى فى المقاومة الشعبية مساء اليوم الثلاثاء من محاولة اغتيال نفذها مجهولون فى محافظة تعز (256 كلم ) جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر صحفية من تعز لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن مسلحين مجهولين أطلقوا وابلا من الرصاص أثناء مرور سيارة تقل فضل الحيقى قائد المقاومة الشعبية فى مديرية الوازعية ومرافقيه، ما أسفر عن مقتل أحد المرافقين وجرح ثلاثة آخرين.

وبحسب المصادر، فإن المجموعة المسلحة لاذت بالفرار عقب تنفيذ العملية مباشرة، ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن العملية، وفى سياق آخر، ذكرت المصادر أن مواجهات مسلحة بين الحوثيين مسنودين بقوات الجيش الموالى للرئيس اليمنى السابق على صالح وبين المقاومة الشعبية لا تزال مستمرة حتى الآن فى منطقة وادى الدحى غرب المدينة.

ولفتت إلى أن الحوثيين وقوات صالح واصلوا قصف الأحياء السكنية فى المدينة بالأسلحة الثقيلة من بينها حى ثعبات والمغتربين، ويأتى ذلك فى حين فرض الحوثيون حصاراً خانقاً على المدينة من جميع الاتجاهات ومنعوا وصول المساعدات سواء الغذائية او المستلزمات الطبية إليها، ما زاد من تفاقم الأوضاع الإنسانية بداخلها.
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مصر 365