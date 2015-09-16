دبلوماسى ليبى يكشف لليوم السابع تفاصيل إقصاء وزير الخارجية محمد الدايرى

كشفت مصادر دبلوماسية ليبية رفيعة المستوى عن أسرار إقصاء وزير الخارجية السابق الليبى محمد الدايرى، وتكليف حسن الصغير بمهام وزارة الخارجية، حيث يشغل "الصغير" 3 مناصب فى آن واحد، كونه سفيرا لليبيا فى السنغال ووكيل وزارة الخارجية، ووزير الخارجية المكلف، مشيرة إلى أن القانون الليبى ينص على "فى حالة غياب أى وزير عن عمله يكلف رئيس الوزراء وزيرا آخر للوزارة إلى عودة الوزير المختص".

وأضافت المصادر لليوم السابع، مساء الثلاثاء، أن اتفاقا تم بين عبد الله الثنى رئيس الحكومة المؤقتة ووكيل وزارة الخارجية حسن الصغير وشقيقه الهادى الصغير النائب فى البرلمان الليبى، وكذلك رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان إدريس المغربى، واستغلوا وجود وزير الخارجية محمد الدايرى فى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج وتمرير قرارات لـ"جماعة الصغير" وإدريس المغربى.

وأوضحت المصادر أن قرار الرقابة الإدارية "مسيس" لأغراض شخصية، إذ ضربوا بتوجيهات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عرض الحائط.

وأكدت المصادر أن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب رفض قرارى الرقابة الإدارية بالتكليف والإيقاف، ووصفهم بالبطلان، موضحاً أنهم ليس لهم سند قانونى، وأضاف "نحن فقط من نملك اتخاذ القرارات بالوقف والتحقيق وليس أى جهة أخرى فى الدولة".

- تعيين حسن الصغير وزيرا لوزارة للخارجية الليبية خلفًا لمحمد الدايرى

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