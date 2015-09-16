مريض بالسرطان فى السويس يشتكى شركة تأمين ترفض صرف مستحقاته للعلاج

حرر مصطفى حامد محمد حامد أحد أبناء محافظة السويس محضر تحت رقم 8135 لأدرى قسم شرطة مصر الجديدة ضد شركة أ . أ " خاصة بالتأمين التكافلى على الحياة بعد رفض الشركة، والمماطلة فى دفع قيمة الوثيقة بعد أن أصيب بمرض السرطان.

أضاف محرر البلاغ أنه فوجئ بتعنت الشركة ضدة وترفض صرف القيمة المالية من أجل أن يتمكن من العلاج، موضحا أنه رفع شكوى مفصلة مرفق بها كافة الوثائق والمبالغ المالية المحصلة من بالشركة إلى هيئة الرقابة الادارية من أجل التحقيق فى الواقعة وأعادة حقوقه.

وتابع أن شركة التأمين بررت عدم صرف قيمة الوثيقة له والتى تحمل رقم 812573 وهى تغطى الوفاة والحالات الحرجة الحق فى صرف قيمة الوثيقة بانه لم يدفع قيمة قسطين، ورغم قيامه من أعادة سريان الوثيقة لكن الشركة تعمدت ايقاف صرف مستحقات الوثيقة له.

وناشد مقدم البلاغ المسئولين بكافة الجهات الرقابية الوقوف بجواره لأنه يمتلك حقوق لدى الشركة بشكل قانونى ليتمكن من الحصول عليها حتى يتمكن من العلاج بها.



>