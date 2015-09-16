بالصور.. ختام بطولة منتخبات جنوب الصعيد بحضور الجهاز الفنى للاتحاد المصرى

شهد ستاد أسوان الرياضى، مساء اليوم، الثلاثاء، ختام بطولة منتخبات جنوب الصعيد مواليد 2000، والتى تنظمها منطقة أسوان لكرة القدم، تحت إشراف اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، وتحت رعاية اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجارى.

جانب من البطولة

>وحضر المباراة الختامية، اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، والدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم، والكابتن عمرو أنور المدير الفنى للاتحاد، والكابتن ياسر محمدين المدرب العام، والكابتن أحمد حمودة المدرب المساعد، والكابتن أحمد صابر مدرب حراس مرمى، وعدد من مجلس إدارة والجهاز الفنى لفريق نادى أسوان الرياضى.

وأكد عز الدين عبد العزيز، المتحدث الإعلامى وعضو مجلس إدارة منطقة أسوان لكرة القدم، أن منطقة أسوان، برئاسة الكابتن حسن عبد الكريم، احتضنت البطولة لمدة ثلاثة أيام، وتضم 4 فرق بمحافظات جنوب الصعيد، وهى "أسوان وقنا وسوهاج والأقصر" للاعبين تحت 19 سنة، بهدف اختيار عناصر لضمها ضمن صفوف منتخب مصر للناشئين.

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بطولة منتخبات جنوب الصعيد

>وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن البطولة ودية، وسلم اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، كأس البطولة لفريق أسوان مواليد 2000 بعد حصده اللقب فيها بالفوز على الأقصر بأربعة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على قنا بهدف للاشئ.

ومن جانبه، صرح اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، بأنه وافق على طلب منطقة أسوان لكرة القدم بنقل مباريات البطولة من الملاعب الفرعية لاستاد أسوان إلى الملعب الرئيسى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لافتاً إلى استعداد مدينة أسوان لاستقبال البطولات الدولية والمحلية فى الفترة المقبلة.

وفى السياق ذاته، أعرب الدكتور محمود سعد، المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم، عن سعادته بمستوى بعض اللاعبين المشاركين فى البطولة، مؤكداً على اختياره عدد من العناصر تمهيداً لضمها إلى صفوف منتخب مصر للناشئين مواليد 2000.



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كأس البطولة

>وأضاف المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن الاتحاد المصرى بصدد تنظيم دورات وندوات تثقيفية للمدربين والإداريين للارتقاء بمستوى المنظومة الرياضية، وذلك عقب عيد الأضحى مباشرة.

توجيهات المدربين للاعبين



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جانب من الحضور



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محافظ أسوان والكابتن محمود سعد



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جانب من مباريات البطولة



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المباراة الختامية للبطولة



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بدلاء اللاعبين الناشئين



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ستاد أسوان الرياضى