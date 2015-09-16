بالفيديو.. بائعو المواشى بالإسكندرية "مفيش بيع ولا شراء والأغنام بتموت"

حالة من الغضب والاستياء لدى بائعى الغنم والمواشى بسوق الثلاثاء بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، وحالة من الركود فى حركة البيع والشراء لدى المواطنين وعزوف الكثير منهم عن شراء الأضحية لهذا العام لارتفاع سعر المواشى .

وقال مرزوق عبدالعاطى، أحد بائعى المواشى بسوق الثلاثاء، أن عدد الخرفان الذى يخرج بها منذ الصباح يعود بها كماهى ولا يبيع منها بسبب حالة الركود وعزوف المواطنين عن شراء الأضحية هذا العام.

وأضاف أن المواشى تموت من ارتفاع درجة الحرارة وقله المياه بساحة السوق، ووجودها تحت درجة حرارة عالية واستمرارها بدون بيع وشراء مما يسبب موت العشرات من المواشى يوميا ووقوع خسائر كبيرة على التجار.

وأضاف أن سبب العزوف يرجع الى ارتفاع سعر المواشى الذى يبدأ من 2000 جنيه للخروف المتوسط حتى 4 آلاف جنيه، وهذا بسبب ارتفاع سعر العلف المستورد من الشركات مما يسبب فى ارتفاع سعر المواشى فى الأسواق وبالتالى ارتفاع سعر كيلو اللحمة الذى يصل إلى 90 جنيه حد أدنى.

بينما قال محمد أمين، تاجر مواشى، انه كان يعمل جزار وقرر تغيير نشاطه بسبب غلاء الأسعار وارتفاع سعر المواشى واللحوم هذا العام ولكنه فوجىء بنفور المواطنين من شراء الخرفان والمواشى هذا العام.