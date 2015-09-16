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أهالى حى شبرا فى دمنهور البحيرة يطالبون بعفو رئاسى عن صيدلانية

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أهالى حى شبرا فى دمنهور البحيرة يطالبون بعفو رئاسى عن صيدلانية أهالى حى شبرا فى دمنهور البحيرة يطالبون بعفو رئاسى عن صيدلانية
طالب أهالى حى شبرا بمدينة دمنهور بالبحيرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو الرئاسى عن الدكتورة حنان قريطم ( صيدلانية ) بعد الحكم عليها بـالسجن 6 سنوات بشكل نهائى فى قضية بيع أقراص مخدرة فى عهد نظام جماعة الإخوان الإرهابية، رحمة بأسرتها وأولادها الاثنين وزوجها المهددين بالتشتت والضياع .

وقام الأهالى بحملة توقيعات لتقديمها للمسئولين خاصة مؤسسة الرئاسة ووزارة العدل والداخلية.

وأكد الأهالى لليوم السابع أن تلك التهمة التى حكمت بسببها الدكتورة حنان قريطم هى تهم ملفقة بشكل واضح، ونتيجة شكاوى كيدية من أحد زملاء المهنة، لافتين الى أن الطبيبة ذات سمعة طيبة وحسنة ومن عائلة محترمة وميسورة.

وأعلن الأهالى عن تنظيم وقفه احتجاجية خلال الاسبوع الجارى بميدان الاستاد بدمنهور لنصرة الدكتورة حنان قريطم حتى يتم الاستجابة إلى مطالبهم.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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